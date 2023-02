Auf diese Gegner kann Union Berlin im Europa-League-Achtelfinale treffen

Gespannt blickt der 1. FC Union Berlin zur Auslosung des Europa-League-Achtelfinals in Nyon. Hier lesen Sie, auf wen die Eisernen treffen können.

Objekt der Begierde: Bis zum Finale in Budapest und dem dort zu vergebenen Pokal ist es noch ein weiter Weg. Zunächst steht Union Berlin im Achtelfinale. Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Der 1. FC Union Berlin hat sich in zwei Spielen der Playoffs zum Europa-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam (0:0, 3:1) durchgesetzt. Nun warten Spieler, Verantwortliche und Fans gespannt, gegen wen es in der Runde der letzten 16 Mannschaften geht.

Sieben Gegner kommen für die Köpenicker bei der Auslosung in Nyon (Schweiz) infrage. Das sind alle Sieger der Vorrundengruppen in der Europa League mit Ausnahme des SC Freiburg. Vereine aus dem gleichen Verband dürfen im Achtelfinale noch nicht aufeinandertreffen.

Für Union Berlin geht es in Hin- und Rückspiel gegen einen DIESER Vereine: FC Arsenal (England), Real Sociedad, Betis Sevilla (beide Spanien), Fenerbahce (Türkei), Ferencváros Budapest (Ungarn), Feyenoord Rotterdam (Niederlande), Union Saint-Gilloise (Belgien).

Europa-League-Auslosung: Union geht Schwergewichten aus dem Weg

Ein Duell mit Manchester United ist beispielsweise nicht möglich, weil sich die Red Devils wie Union in den Playoffs durchgesetzt haben. Damit gehen die Eisernen auch Juventus Turin, AS Rom oder dem FC Sevilla aus dem Weg. Die Auslosungs-Zeremonie beginnt am Freitag um 12 Uhr.

Sicher ist, dass die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am 9. März zunächst im Stadion An der Alten Försterei das Hinspiel austragen wird. Die Entscheidung über den Einzug ins Viertelfinale fällt eine Woche später am 16. März auf fremdem Geläuf.