1:0 gegen Saint-Gilloise: Sven Michel schießt den 1. FC Union in die K.o.-Phase

Nach 45 Minuten plus etwas Nachspielzeit auf einen zwangsweise leer gebliebenen Gästeblock erfolgte der Schlusspfiff. Dort, wo eigentlich die Fans des 1. FC Union Berlin über den 1:0 (1:0)-Sieg ihrer Mannschaft bei Royale Union Saint-Gilloise gejubelt hätten, blieben die Spieler aus Köpenick in ihrer Freude über den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League allein, waren aber nicht minder glücklich über ein neues Kapitel einer seit dem Aufstieg in die Bundesliga scheinbar nicht enden wollenden Erfolgsgeschichte.

Klage des 1. FC Union kurz vor Spielbeginn abgewiesen

Während die Mannschaft bereits seit dem Vortag im belgischen Leuven weilte, hatte sich ein Teil der Fans dann doch am Donnerstagvormittag auf den Weg gemacht. Zumindest erst einmal nach Belgien, wie man auf zahlreichen Kanälen in den sozialen Medien sehen konnte. Lüttich oder Brüssel waren die Destinationen – das Anfang der Woche vom Bürgermeister für die Stadt Leuven verhängte Betretungsverbot hatte bezüglich einer Anreise zum eigentlichen Spielort vorsichtig gemacht, aber nicht alle Union-Anhängern von der Reise abgehalten. Eine Klage des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga vom Vorabend hatte für etwas Hoffnung gesorgt. Hoffnung darauf, dass ein paar Köpenicker, dem Stadionverbot der Uefa zum Trotz, zumindest so nah wie möglich an die Spielstätte herankommen können. Um 19.43 Uhr war aber die mit einem Twittereintrag des 1. FC Union zunichte gemacht: Das Gericht hatte die Klage der Eisernen abgewiesen.

So lange hatten ein paar Verzagte nicht gewartet, sich zwar nicht in Fanutensilien in der Stadt gezeigt, aber auf dem einen oder anderen Foto auf Twitter zu erkennen gegeben. „Natürlich hätten wir lieber unsere Fans, die uns antreiben. Fans können dich immer vorantreiben, können dir helfen. Es gilt es aber zu akzeptieren wie es ist“, sagte Urs Fischer vor dem Anpfiff am Mikrofon von RTL. Auf drei Positionen hatte der Union-Trainer seine Mannschaft im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Mönchengladbach verändert. Christopher Trimmel und Genki Haraguchi waren wenig überraschend für Andras Schäfer und Tymoteusz Puchacz in die Startelf gerutscht. Im Sturm mochte die Hereinnahme von Sven Michel für den zuletzt erfolglosen Jordan Siebatcheu vielleicht etwas verwundern, für Fischer aber war dieser Wechsel die Konsequenz der jüngsten Eindrücke: „Jordan braucht auch mal eine Pause, Sven Michel hat es zuletzt gut gemacht und verdient.“

Am taktischen System hingegen gab es natürlich keinen Anlass für Änderungen, in der Ausrichtung aber wollte der Union-Trainer erst gar nicht in die Abhängigkeit des Parallelspiels geraten, sondern die Partie so angehen, um sie auch zu gewinnen. Von Beginn an sollte sein Team im Spiel sein und mutig zu Werke gehen. Und viel besser hätte die Mannschaft kaum umsetzen können. Gut fünf Minuten waren gespielt, da flankte Sheraldo Becker von rechts in den Strafraum, wo Michel den Ball aus voller Körperstreckung zum frühen 1:0 ins Tor spitzelte und aufgrund der fehlenden Union-Fans damit das Gefühl eines Geisterspiels zu Hoch-Corona-Zeiten auslöste.

An der Situation in der Gruppe D änderte sich für die Gastgeber nichts, Platz eins war ihnen auch mit einer Niederlage nicht zu nehmen. Den Eisernen aber sicherte diese Führung zu diesem Zeitpunkt nicht nur den zweiten Rang, welcher Erreichen der K.o.-Phase in der Europa League bedeutete, sondern brachte auch erst einmal Sicherheit in das eigene Spiel. Und der 1. FC Union blieb mutig, wollte das 1:0 nicht nur verteidigen, sondern versuchte gegen einen Gegner, der aufgrund der Tabellensituation nicht mit der letzten Konsequenz auf den Ausgleich spielte, das zweite Tor nachzulegen.

Lennart Grill ersetzt in der Halbzeit den verletzten Frederik Rönnow

Zwingende Chancen gab es lange nicht, fünf Minuten vor der Pause aber rettete Frederik Rönnow in höchster Not und bewahrte die Unioner vor dem Ausgleich, der wenig später, durch das 1:0 von Braga, das Aus in der Europa League bedeutet hätte. Diese Szene verdeutlichte der Mannschaft, dass es auch in der zweiten Hälfte volle Konzentration brauchen würde.

Die war auch deshalb angebracht, weil die Gastgeber nach dem Seitenwechsel auch weiter etwas mehr für die Offensive taten und sich einem Torwart gegenübersahen. Rönnow musste mit einer Oberschenkelverletzung in der Kabine bleiben, wurde von Lennart Grill ersetzt, der nach knapp eine Stunde Spielzeit in einer gefährlichen Situation aber zur Stelle war und klärte. Kurz darauf hätte Becker das 2:0 erzielen können. Für die letzten 30 Minuten wechselte Fischer positionsgetreu, brachte frische Kräfte, die mit den anderen Spielern den Sieg über die Zeit brachten.