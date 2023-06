Schnell, clever und smart: Das macht Union-Profi Josip Juranovic zu einem Könner

Karrieren wie die des Josip Juranovic sind eine Freude für Trainer: kein Weg, der längst abgezeichnet und quasi unvermeidbar war, weil der Spieler schlichtweg so überragend talentiert wäre, sondern eine Laufbahn, die sich ein Spieler mit hervorragendem Charakter hart erarbeitet hat. Sein Beitrag zum Einzug des 1. FC Union Berlin in die Champions League ist wesentlich. Und es kommt nicht von ungefähr, dass er in der kroatischen Nationalmannschaft, die in der kommenden Woche in einem Final-Four-Turnier um den Titel in der Nations League spielt, gesetzt ist.

„Jura“ ging nicht durch die Akademien der kroatischen Topklubs, sondern verbrachte seine Jugend bei Sesvete und Dubrava, zwei Zweitligavereinen aus dem Raum Zagreb ohne allzu bemerkenswerte Jugendabteilung. Und vielleicht war das ein Segen für ihn: Für die Einstellung von Spielern ist es tendenziell eher problematisch, wenn sie bei Spitzenvereinen groß werden und dadurch das große Fußballgeschäft ständig vor Augen haben, es vielleicht auch irgendwann für selbstverständlich nehmen. Wenn der Durchbruch in den Profifußball eher plötzlich und unvorhergesehen passiert, sind die Wertschätzung und die Begeisterung größer.

Bei Hajduk als 22-Jähriger schon Kapitän

„Jura“ kam mit 19 Jahren aus der Zweiten Liga zu Hajduk Split, dem traditionsreichsten Verein Kroatiens. Und wenigstens bei ihm war eine Bescheidenheit und Leidenschaft zu beobachten, die einigen Spielern im Klub abging, selbst Jugendspielern.

In seiner ersten Saison für Hajduk, 2015/16, war er noch Ergänzungsspieler, entwickelte sich aber schnell zum Leistungsträger. Als ich 2018 bei Hajduk begann, war er als 22-Jähriger eine der Säulen der Mannschaft und wurde ein halbes Jahr später zum Kapitän. Das ist außergewöhnlich für einen jungen Spieler, der zudem aus Zagreb kommt, nicht aus Dalmatien (die südliche Region Kroatiens), was bei Hajduk immer ein großes Thema ist. Doch „Jura“ war in diesem Alter bereits offensichtlich einer der wenigen Spieler, die in der Ersten Liga den Unterschied ausmachen konnten und von diesen bei weitem der konstanteste. Es führte kein Weg an ihm vorbei.

Juranovic im Duell mit Lionel Messi während des WM-Halbfinals zwischen Kroatien und Argentinien eu-Images/Imago

Der Kern seines Spiels ist natürlich seine Schnelligkeit. Dass sowohl Antritt als auch Sprintgeschwindigkeit herausragend sind, macht ihn zur offensichtlichen Wahl für die Außenverteidigung. Sowohl in kleinräumigen Szenen wie auch in offenen Laufduellen ist sein Tempo schlichtweg Spitzenklasse, weshalb er mittlerweile auch in der kroatischen Nationalelf gesetzt ist. Im Verteidigen auf allerhöchstem Niveau – wie bei der Weltmeisterschaft gegen Brasilien und Argentinien – kann sein Timing noch ein wenig besser werden. Diese Verbesserung ist ihm aber zuzutrauen, schließlich fehlt ihm auf diesem Level noch die Erfahrung.

Er hat das, was Toptalenten manchmal abgeht

Zudem bringt er eine hohe Ausdauerkapazität mit und die notwendige Disziplin für die Außenverteidiger-Position, die ähnlich schnellen Toptalenten manchmal abgeht. Er schaltet sich immer ein, wenn er kann, er schaltet sofort um, wenn er muss. Er kommt nach verlorenen Zweikämpfen sehr schnell zurück in seine Position. Er passt permanent seine Position an, um bestmöglich in Zweikämpfe zu kommen.

Manche Außenverteidiger werden gerade ballfern etwas inaktiv und enden dann in ungünstigen Positionen. „Jura“ ist in diesen Situationen sehr aufmerksam. In seinen ersten Partien für Union zeigte sich auch, dass er sehr aufmerksam in der Restverteidigung ist: Wenn er nicht im Angriff involviert ist, orientiert er sich schon vor dem Ballverlust defensiv und kommt dadurch sehr schnell ins Gegenpressing.

Wenn eine Schwäche bei ihm auszumachen ist, dann bei den technischen Fähigkeiten. Nach einer Verletzung absolvierte er mal ein Testspiel für uns bei der zweiten Mannschaft von Hajduk. Zu diesem Zeitpunkt haben wir mit einer sehr jungen Mannschaft technischen, kleinräumigen Fußball gespielt. „Jura“ war auch in dieser Situation sehr professionell und setzte taktische Vorgaben genau um, wo andere Spieler eher nach Lust und Laune spielen würden. Allerdings hatte er tatsächlich Schwierigkeiten mit dieser technischen Spielweise. Wir meinten damals scherzhaft: „Naja, der ist zwar schnell, aber für uns kann der nicht spielen.“

Flankenspiel massiv verbessert

Seitdem hat er sich jedoch weiterentwickelt. Insbesondere sein Flankenspiel hat sich massiv verbessert. Noch wichtiger ist, dass er seine Fähigkeiten sehr gut einschätzen kann und gedanklich schnell ist. Er findet gute, simple Lösungen, die wenig riskant sind und seine Mitspieler in gute Positionen bringen. Wenn ihm Bälle verloren gehen, dann meist mit Vorwärtspässen in sichere Zonen, die seine Mannschaft direkt gegenpressen kann.

Wenn sich größere Räume öffnen, kann er wiederum seine Schnelligkeit ausspielen und wird zu einer gefährlichen Waffe im Offensivspiel. Nach Verlagerungen oder nach Balleroberungen kann er mit dem Ball sehr schnell Raum überbrücken und Angriffe dadurch entscheidend beschleunigen. Zudem findet er fast immer gute, sichere Anschlussaktionen an solche Dribblings.

Bemerkenswert ist außerdem sein Bewegungsspiel: Wenn Mitspieler auf rechts den Ball haben, bietet er immer wieder gute Läufe an, um Räume oder Passmöglichkeiten zu schaffen. Ausgezeichnet ist sein Gespür dafür, wann er dafür die Innenbahn wählen muss. Er ist nicht auf die Seitenlinie festgelegt wie andere Außenverteidiger.

Mit diesem Profil bietet er auch seinem Trainer mehrere taktische Möglichkeiten. Er hat das Defensivspiel für eine defensive Rolle in einer Viererkette, kann aber auch neben einer Dreierkette die Seite alleine beackern – viele Spieler können nur eines von beidem richtig gut. Man kann ihn im Spielaufbau in eine sehr hohe Position schieben, um tief zu gehen oder Flanken zu schlagen. Er kann aber auch aus flacherer Position hinter einem dribbelstarken Flügelstürmer starten und sich dann bei Bedarf über die Innenbahn einschalten.



Martin Rafelt ist Teil vom Taktikblog spielverlagerung.de, Gründer der Spielverlagerung Academy und vor allem Fußballtrainer. Von 2018 bis 2021 arbeitete er bei Hajduk Split als Co-Trainer der zweiten Mannschaft und als „Head of Tactical Analysis and Planning“ der Nachwuchsakademie. Im „Spielgeist“-Podcast spricht er darüber, wie Fußball als Spiel funktioniert.



Dieser Text ist zuerst im Eisern Magazin Nr. 7 erschienen, erhältlich im Aboshop der Berliner Zeitung (aboshop.berliner-zeitung.de), im Union-Zeughaus und natürlich am Kiosk.