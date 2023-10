1. FC Union Berlin: Diese Freiheit sollte Kevin Behrens sich nehmen

Es gab Zeiten im deutschen Fußball, die hatten etwas von Anarchie. Da war das Suppenkasper-Theater, das Torhüter Ulrich Stein gegen Teamchef Franz Beckenbauer aufführte und das auf dem Weg ins Weltmeisterschaftsfinale 1986 in Mexiko mehr Zündstoff in sich barg als nur Majestätsbeleidigung gegen den Fußballkaiser. Oder die Stinkefinger-Posse um Stefan Effenberg, als acht Jahre später in den USA auch gerade eine WM gespielt wurde. Subtiler war da schon die Art und Weise, mit der sich Bernd Schuster einst aus dem Blickfeld des DFB-Teams stahl. Nach etlichem Hin und Her verkündete der erst 24-Jährige nach nur 21 Länderspielen seinen Abschied aus dem Nationalteam.

So etwas würde Kevin Behrens nie passieren. Erstens ist der Angreifer des 1. FC Union Berlin nicht derart exaltiert wie Schuster, zweitens ist er geerdet, und drittens ist er nicht 19 wie Schuster bei seinen ersten Versuchen im Nationalteam, sondern reife 32. Mit einer solchen Gelegenheit konnte Behrens, der seine bisherigen vier Saisontore per Kopf erzielt hat, nie und nimmer rechnen. Auch er träumte den Traum aller Steppkes, doch schien der längst ausgeträumt. Als er nach den beiden Anrufen, die in Abwesenheit bei ihm ankamen und mit denen er durch Julian Nagelsmann von seiner überraschenden Nominierung erfahren sollte, zurückrief, glaubte er trotzdem noch halb an einen Ulk mit versteckter Kamera.

Der neue Bundestrainer, der mit den beiden Spielen am Sonnabend in Hartford gegen die USA (21 Uhr/MESZ, RTL) und in der Nacht zu Mittwoch in Philadelphia gegen Mexiko (2 Uhr/MESZ, ARD) sein Debüt gibt und das zuletzt arg schwächelnde Team fitmachen soll für die Heim-EM im kommenden Sommer, meint es tatsächlich ernst. Behrens sei zwar schon „ein bisschen älter“, aber man habe „noch einen kopfballstarken Stürmer“ haben wollen, der „in der Box präsent“ sei. Es ist für Kevin Behrens der Ritterschlag.

Nun nimmt das Märchen seinen Lauf. Behrens, der vornehmlich in der Bremenliga (10), dann in der Regionalliga (73) und in der zweiten Bundesliga (31) seine Tore erzielt hatte, kam erst am 14. August 2021 in der höchsten deutschen Spielklasse an. Ein Neun-Minuten-Debüt war es für den 1. FC Union beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen. 24-mal kam er für die Eisernen in seiner Premierensaison zum Einsatz, zweimal aber nur stand er in der Startelf, und über die volle Spielzeit schaffte er es nie. Dafür ließ er mit seinen beiden ersten Toren aufhorchen, dem goldenen bei einem 1:0 zu Hause gegen Arminia Bielefeld und beim legendären 2:1 in letzter Minute bei RB Leipzig.

Hat bei der Sichtung, beim Scouting etwas gar nicht hingehauen?

Einer, der unverhofft und auf den kaum für realistisch gehaltenen letzten Drücker auf den Zug DFB-Team springt, und, sollte er schon gegen die USA zum Einsatz kommen, sich mit 32 Jahren und 253 Tagen unter die Top Ten der ältesten deutschen Debütanten einreiht, kann nur mit strahlenden Augen und Demut dazustoßen. Und mit Lockerheit, denn zu verlieren hat Behrens von den 26 Spielern, die die Reise angetreten haben, am allerwenigsten. „Ich werde mir das alles ganz genau anschauen und versuchen zu genießen“, sagt er, „vor allem aber will ich ich selbst sein und ganz entspannt bleiben.“

So sehr Behrens auch im Glück schwimmt, so drängend stellt sich zugleich die Frage: Ist etwa, wenn ein Bundestrainer in einer durchaus kritischen Phase auf einen wie Behrens kommt, was falschgelaufen im deutschen Spitzenfußball? Hat bei der Sichtung, beim Scouting etwas gar nicht hingehauen? Wie nur konnte jemand mit seinen Fähigkeiten derart lange unterm Radar segeln, um glücklicherweise doch noch von Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Sport, zu seinem Glück regelrecht gedrängt zu werden? Die Frage ist alles andere als neu, vor einem Jahr schon, vor dem WM-Turnier in Katar, wurde sie diskutiert. Die Antwort darauf hieß: Niclas Füllkrug, mit 29 Jahren ebenso wie Behrens längst aus dem Alter eines Talents herausgewachsen.

Bei den beiden Siegen des 1. FC Union Berlin in der Bundesliga hatte Kevin Behrens als Schütze von vier Toren noch viel Grund zum Jubeln. Andreas Gora/dpa

Das aber deutet auf ein Dilemma hin. Die Zeiten, da Deutschland West einen Helmut Rahn hatte und einen Gerd Müller, einen Karl-Heinz Rummenigge und einen Rudi Völler, Lukas Podolski und Miroslav Klose, sind lange vorbei, und die für Deutschland Ost, als Peter Ducke und Joachim Streich, Eberhard Vogel und Hans-Jürgen Kreische für Torjubel sorgten, sowieso.

Was bleibt, ist die Suche nach einem echten Torjäger. Eventuell kam sogar Sandro Wagner auf die unkonventionelle Idee mit Behrens. Auch der Nagelsmann-Assistent, der nach dem abrupten Ende der Hans-Dieter-Flick-Ära bereits Rudi Völler bei dessen neuerlichem Teamchef-Intermezzo gegen Frankreich (2:1) zur Seite stand, ist als A-Nationalspieler ein ähnlich Spätberufener wie Behrens. Zwölf Jahre und sechs Vereine in der Bundesliga brauchte Wagner, um in der Reife seiner Laufbahn als Back-up für Torjäger Robert Lewandowski noch einmal bei seinem Jugendverein Bayern München durchzustarten, mit 29 Jahren sein erstes A-Länderspiel zu bestreiten und kurz darauf zu jenem Team zu gehören, das 2017 in Russland den Konföderationen-Pokal gewann.

Der Unterschied zu Behrens ist dennoch sichtbar

Weil Wagner vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw jedoch nicht für das WM-Turnier ein Jahr später berücksichtigt wurde, trat er nach acht Spielen und immerhin fünf Toren (drei davon allerdings gegen San Marino) empört zurück und gab den Verantwortlichen verbal einen mit, indem er sagte: „Für mich ist klar, dass ich mit meiner Art, immer offen, ehrlich und direkt Dinge anzusprechen, anscheinend nicht mit dem Trainerteam zusammenpasse.“

Löw ist lange weg und Wagner inzwischen selbst Teil des Trainerteams. Der Unterschied zu Behrens ist dennoch sichtbar. Wagner stand bereits als junger Spieler im Fokus und gehörte zum DFB-Nachwuchs, der 2009 in Schweden U21-Europameister wurde – mit zwei Toren im mit 4:0 gewonnenen Endspiel gegen England von Wagner, der im Alltag damals ausnahmsweise unterklassig für den MSV Duisburg stürmte.

Raus aus dem Korsett und hin zu deutlich mehr Individualität

Kann also Behrens das Dilemma um die Nummer 9, wenn er sie nicht einmal beim 1. FC Union Berlin trägt (es ist die 17), lösen, wenn es auch Wagner nicht schaffte? Klarer Fall von einem Nein! Um das Ende der Durststrecke zu erreichen, müsste in der Ausbildung der Talente etwas geschehen. Das aber erfordert ein Umdenken auf großer Ebene. Jorge Valdano, 68, früher selbst ein Weltklassestürmer und mit Argentinien 1986 Weltmeister, hat vor einiger Zeit in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung den Grund für fehlende Mittelstürmer mit Torgefahr so formuliert: „Heute wird auf der Basis des Auswendiglernens gespielt, weil die Ausbildung von der Straße in die Akademien verlegt wurde. Die Akademien haben die durchschnittlichen Spieler besser gemacht, die Unterschiedsspieler aber schlechter. Alle berühren den Ball auf die gleiche Art, alle müssen gleich laufen. Wenn du einem Spieler Freiheit geben willst, muss er heutzutage erst verlernen, was er sich angeeignet hat.“



Zurück zum Bolzplatz also oder in den Fußballkäfig? Zurück auf die Straße? Nicht unbedingt. Ganz bestimmt aber raus aus dem Korsett und hin zu deutlich mehr Individualität gerade im gegnerischen Strafraum. Diese Freiheit sollte Kevin Behrens sich nehmen. Wann, wenn nicht mit 32, sollte er so frei sein.