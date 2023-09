Die sportliche Krise des 1. FC Union Berlin macht auch in Heidenheim keinen Umweg. Im Gegenteil: Nach der 0:1-Niederlage beim Aufsteiger stecken die Köpenicker in der Abstiegszone. Die Einzelkritik zur fünften Niederlage in Serie.



Danilho Doekhi: War noch stärkster Union-Verteidiger. Der Niederländer hatte in den direkten Duellen mit Kleindienst oder Pieringer meist die Oberhand. Vorne trat er nach einer der zahlreichen Eckstöße aber nicht in Erscheinung.



Alex Král: Musste diesmal nicht alleine die Räume vor der Dreierkette schließen, sondern hatte mit Tousart einen emsigen Mitstreiter an seiner Seite. So blieb sogar die Zeit für Ausflüge nach vorne. In der 37. Minute hätte er nach tollem Übersteiger fast sein erstes Tor für Union erzielt, Müller parierte den Linksschuss des Tschechen stark im kurzen Eck.



Kevin Behrens: Der Mittelstürmer profitierte davon, dass er mit Becker und Fofana diesmal gleich zwei potenzielle Assist-Geber an seiner Seite hatte. Scheiterte bei seiner besten Chance vor der Pause mit einem zu unplatzierten Abschluss an Heidenheim-Torhüter Müller (34.). Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war er dann ganz nah dran am Erfolgserlebnis, als er das Spielgerät an den Pfosten stocherte.



Leonardo Bonucci (bis 74.): Noch vor einer Woche war er an beiden Gegentoren beteiligt, diesmal wirkte der Europameister wesentlich umsichtiger. In der Schlussphase, als Fischer offensiv alles auf eine Kate setzte, taktisch bedingt ausgewechselt.



Paul Jaeckel (ab 61.): Wurde nach seiner Einwechslung defensiv fast nicht gefordert, weil Heidenheim kaum mehr vor das Tor der Köpenicker kam.

Frederik Rönnow: Der Däne sah beim Gegentreffer nicht gut aus. Machte einen Zwischenschritt in die falsche Ecke und kam dann zu spät. Allerdings hätte er den Freistoß von Beste wohl ohnehin nicht gehalten. Ansonsten blieb der Schlussmann weitgehend beschäftigungslos.



Christopher Trimmel: Der Kapitän kehrte nach zwei Partien auf der Bank zurück in die Startelf. Machte seine Sache solide, konnte im Angriffsspiel aber auch keine Akzente setzen.



Robin Gosens (bis 74.): Wenn Heidenheim gefährlich wurde, dann meist mit dem schnellen Dinkci über seine Seite. Offensiv trat der Nationalspieler zudem selten in Erscheinung. Weit weg von der Form, die ihm vor etwas mehr als einem Monat ein traumhaftes Startelf-Debüt bei Union beschert hatte.



Lucas Tousart (bis 78.): Begann ordentlich, aber tauchte mit zunehmender Spieldauer ab. Die Kraft beim Franzosen reicht nach langer Verletzungspause noch nicht für 90 Minuten.



David Fofana (bis 74.): Spielte zuletzt nach seiner Einwechslung gegen Hoffenheim stark und wurde von Urs Fischer diesmal mit einem Startelfeinsatz belohnt. Fofana war aktiv, wirbelte und mühte sich, doch die nötige Effizienz legte auch er nicht an den Tag. Vergab nach einer Viertelstunde die beste Köpenicker Chance vor dem Seitenwechsel. Am Ende scheinbar entkräftet ausgewechselt.



Sheraldo Becker: Seine auffälligste Szene hatte der flinke Angreifer in der Vorbereitung der Fofana-Chance (15.). Sehenswert, wie er seinen Sturmpartner per Hacke bediente. Sein erster Tempolauf brachte die Defensive der Hausherren schon nach acht Minuten in Verlegenheit, leider traf er da nur das Außennetz. Von einem Spieler mit seiner Qualität muss über die gesamte Spieldauer aber einfach mehr kommen.



Diogo Leite (bis 61.): Holte sich fünf Minuten vor der Pause unnötig die Gelbe Karte ab, als er gegen Pieringer im Mittelkreis deutlich zu spät kam. Verschuldete dann den Freistoß, durch den Union in Rückstand geriet und musste gelb-rot-gefährdet direkt danach runter. Der Portugiese bleibt ein kontinuierliches Sicherheitsrisiko.

Benedict Hollerbach, Mikkel Kaufmann, Jérome Roussillon (alle ab 74.) und Aissa Laidouni (ab 78.).