Nun also doch! Skarke verlässt Union Berlin und geht zu Schalke 04

Dieser Transfer kommt unerwartet!

Tim Skarke verlässt den 1. FC Union Berlin und schließt sich leihweise Ligakonkurrent FC Schalke 04 an. Schon vor Weihnachten war vom Interesse des Tabellenschlusslichts berichtet worden, die Berliner hatten einem Leihgeschäft aber nicht zugestimmt.

Zuletzt schien es so, dass Skarke auch in der Rückrunde für die Eisernen auflaufen würde. Nun also doch die Wende. Der 26-Jährige war im Sommer von Zweitligist SV Darmstadt 98 an die Alte Försterei gewechselt. Gegen die Konkurrenz in der Offensive konnte er sich aber nicht durchsetzen.

„Mit dieser Vereinbarung wollen wir Tim die Möglichkeit geben, mehr Spielzeit zu bekommen. Diese können wir ihm aktuell nicht in ausreichendem Maße bieten. Schalke ist auf uns zugekommen und wir haben mit der Vereinbarung auch Tims Wunsch entsprochen“, kommentiert Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert das Leihgeschäft.

In der Bundesliga-Hinrunde, die für die Berliner am Mittwoch (20.30 Uhr) mit dem Gastspiel bei Werder Bremen endet, kam Skarke nur dreimal zum Einsatz, nie von Beginn an. Besonders unglücklich: Alle drei Partien verlor Union.

Am Dienstag dürfte Skarke seine neuen Mitspieler erstmals live in Aktion sehen. Dann empfängt Schalke 04 RB Leipzig zum Hinrunden-Abschluss. Unwahrscheinlich, dass der Flügelflitzer, der als Wunschspieler von Trainer Thomas Reis gilt, dort schon zum Einsatz kommt.

Auf ein Wiedersehen an der Alten Försterei müssen die Fans von Union Berlin gar nicht allzu lange warten. Am 19. Februar gastiert Schalke 04 in Köpenick. Dann wohl auch mit Tim Skarke, der bei seiner Rückkehr besonders motiviert sein wird.