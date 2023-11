1. FC Union Berlin: Bemüht, aber nicht gut genug! Die Einzelkritik zur Frankfurt-Pleite

Herausragend



Kein Unioner.



Gut zu Fuß



David Fofana: Doppelchance in der 18. und 19. Minute. Dabei erst etwas überhastet bei seinem Schuss, danach mit seinem Kopfball an die Latte im Pech. Blieb auch nach dem Seitenwechsel gefährlich, seinen Schuss aus der Drehung lenkte Kevin Trapp mit den Fingerspitzen gerade so am Tor vorbei. Hätte sich sein erster Tor verdient gehabt.

Mit Eifer dabei



Aissa Laidouni: Im zentralen Mittelfeld immer anspielbar, aber ohne zündende Idee. Hier und da verpasste er den richtigen Zeitpunkt des Abspiels. Bereitete aber mit einer der wenigen guten Flanken eine riesige Kopfballchance von Behrens vor. Sein Versuch, Mitte der zweiten Hälfte einen Elfmeter zu schinden, wirkte selbst in Originalgeschwindigkeit zu plump.



Kevin Behrens (ab 56.): Hatte gleich mit seiner ersten Aktion eine dicke Chance, legte den Ball nach Pass von Becker aber am Tor vorbei. War immer anspielbereit und schirmte den Ball auch mal mit seinem Körper ab. Hatte noch eine riesige Kopfball-Chance nach Flanke von Laidouni – in einer normalen Phase bringt er den im Kasten unter. Seine Einwechslung veränderte die Statik des Union-Spiels.

Luft nach oben



Benedict Hollerbach (bis 56.): Versuchte es bei seinem Bundesliga-Startelf-Debüt punktuell über die linke Seite mit seiner Geschwindigkeit, scheiterte mit seinem Körper aber an den robusten Frankfurtern. Wurde kurz nach dem Seitenwechsel ausgewechselt.



Robin Gosens: Nachdem er im Pokal zunächst auf der Bank saß, stand der Nationalspieler diesmal wieder in der Startformation. War vor der Pause deutlich defensiver als Trimmel unterwegs, was auch der Frankfurter Formation geschuldet war. Schaltete sich nach dem Seitenwechsel etwas häufiger in der Offensive ein, ohne dabei positiven Einfluss auf den Ausgang nehmen zu können.



Frederik Rönnow: Der erste Schuss auf sein Tor war gleich drin: Schlechter kann ein Spiel für einen Torwart nicht starten. Bei diesem und dem zweiten Gegentor aber war der Däne ohne Chance und wurde danach lange Zeit nicht mehr ernsthaft geprüft. Und auch der dritte Schuss auf sein Tor war drin. Ein maximal bitterer Nachmittag für den Union-Keeper.



Sheraldo Becker (bis 83.): Seine auffälligsten Aktionen hatte der Stürmer bei zwei guten und wichtigen defensiven Klärungsaktionen in der eigenen Hälfte. Offensiv konnten ihn seine Mitspieler nicht in Szene setzen. Wenn er es auf eigene Faust probierte, blieb er meist im Zweikampf hängen.



Christopher Trimmel (bis 83.): Defensiv stabil, auf der rechten Seite aber auch noch sehr gefordert, wie Gosens auf links. Aber: Wann und wo ist dem Kapitän die Präzision in seinen Flanken und Standards mit dem rechten Fuß abhanden gekommen? Seine Flanke zum Lattenkopfball von Fofana schlug er mit links.



Alex Kral (bis 73.): Vor der Abwehr eher mit defensiven Aufgaben bedacht. Versuchte sich offensiv immer wieder einzuschalten, wurde dabei aber oft übersehen. An ihm lief das Spiel bis zu seiner Auswechslung vorbei.



Robin Knoche: Beging das vermeintliche Foul aus dem der Freistoß zum frühen 0:1 resultierte. War gerade in der Anfangsphase in der Dreierkette mit Bonucci und Leite bemüht. Von den drei Innenverteidigern war er noch der stabilste, konnte das Gebilde aber nicht über 90 Minuten zusammenhalten.

Unterdurchschnittlich



Diogo Leite: War vor dem 0:2 zu langsam für Flankengeber Larsson. Bei seinen Klärungsversuchen wieder einmal in der oder anderen Situation zu ungenau. Nach der Pause weniger auffällig, weil durch die defensive Frankfurter Ausrichtung auch nicht mehr gefordert. Beim dritten Gegentreffer aber wieder mittendrin.



Leonardo Bonucci (bis 83.): War zu Beginn der Partie immer wieder im verbalen Austausch mit Urs Fischer. Konnte den Freistoß vor dem 0:1 nicht richtig klären, spekulierte vor dem 0:2 auf einen Pass in den Rückraum und ließ dadurch Omar Khaled Marmoush entwischen. Nach dem Seitenwechsel verbessert, schlug eine kluge flache Flanke auf Fofana, der nur knapp am 1:2 scheiterte.



Zu spät gekommen



Janik Haberer (73.), Lucas Tousart, Brenden Aaronson und Kevin Volland (alle ab 83)