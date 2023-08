1. FC Union Berlin: Christopher Lenz kehrt als Profi von RB Leipzig zurück

Er war einer der Aufstiegshelden, feierte ein Jahr später den Klassenverbleib mit dem 1. FC Union Berlin und zog schließlich mit den Eisernen auch noch in die Conference League ein. Jetzt ist Christopher Lenz, der zuletzt zwei Jahre für Eintracht Frankfurt spielte, zu Ligakonkurrent RB Leipzig gewechselt. Bei den Sachsen soll er auf der linken Außenbahn als Back-up für David Raum eingesetzt werden.

Besonders pikant: Seinen ersten Einsatz für die Mannschaft von Trainer Marco Rose könnte Lenz am Sonntag (17.30 Uhr) ausgerechnet im Stadion an der Alten Försterei absolvieren. Dort bildet das Aufeinandertreffen der beiden Champions-League-Teilnehmer den Abschluss des dritten Bundesliga-Spieltags.

„Mit seiner Verpflichtung konnten wir die letzte verbliebene Kaderlücke sehr gut schließen und auf der Linksverteidiger-Position die wichtige Alternative finden. Chris hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen, bringt viel Erfahrung und eine tolle Mentalität mit“, wird Max Eberl, Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

Christopher Lenz kam bei den Hessen nach seinem Wechsel aus Berlin nie richtig als Stammspieler zum Zug. Obwohl die Eintracht in beiden Jahren in drei Wettbewerben vertreten war, standen am Ende nur 53 Einsätze in Pflichtspielen zu Buche, lediglich 22 davon in der Startelf. Seinen größten sportlichen Erfolg erlebte er im Mai vergangenen Jahres, als er mit Frankfurt Europa-League-Sieger wurde. Im Finale gegen die Glasgow Rangers (6:5 n.E.) verwandelte er den ersten Elfmeter.

„Ich bin sehr froh, jetzt bei RB Leipzig und damit bei einem der besten Klubs der Bundesliga zu sein. Das Wichtigste ist nun, dass ich mich hier schnell einfinde – und ich will am liebsten direkt loslegen auf dem Platz. Wir haben viel vor in dieser Saison und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen können“, erklärte der 28-Jährige, der bei RB die Rückennummer 3 tragen wird.