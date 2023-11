Es ist faszinierend, wie sich im Fall einer Krise ab einem gewissen Zeitpunkt alles auf den Cheftrainer konzentriert. Als sei sein Wirken der einzige Grund für den Misserfolg einer Mannschaft. Erreicht er die Spieler noch? Was passiert bei einer weiteren Niederlage? Muss er gehen? Bekommt er noch eine weitere Chance? Wer kommt als Nachfolger infrage? Und so fort. Das sind die üblichen Fragen, die da und dort gestellt werden. Natürlich auch von den „Presseschweinen“, wie die Fans des 1. FC Union Berlin in Bezug auf die Berichterstatter offenbar zu sagen pflegen (siehe Foto unten).

Bei den Eisernen hatte man vor diesem Sonnabend jedenfalls gehofft, dass sich diese leidigen, vorwiegend doch nur im Umfeld des Klubs geführten Diskussionen um die Zukunft von Coach Urs Fischer durch einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt fürs Erste erledigt haben. Aber denkste: Die Unioner haben wettbewerbsübergreifend auch das zwölfte Pflichtspiel in Serie verloren, befinden sich nach dem 0:3 weiter im freien Fall, haben nach zehn Spieltagen gerade mal sechs Punkte zu Buche stehen. Die Folge: Trotz der Vertrauensbekundungen durch Präsident Dirk Zingler wird auch in der kommenden Woche vor allen Dingen über einen Mann geredet werden, eben über Fischer, der von den Union-Fans mit Sprechchören gefeiert wurde, und das vor, aber auch nach dem Spiel.

Fofana nach Suspendierung zurück in der Startelf

Nachdem der Schweizer seine Spieler während der Woche beim Pokal-Aus in Stuttgart noch in einem 4-2-3-1-System hatte agieren lassen, setzte er dieses Mal auf ein 3-4-3. Mit Leonardo Bonucci in der Abwehr-Dreierkette an der Seite von Robin Knoche, mit einer Offensivreihe bestehend aus Benedict Hollerbach, David Datro Fofana und Sheraldo Becker. Wobei Fofana, der zuletzt aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens gegenüber Fischer für zwei Spiele außen vor war, das Zentrum besetzen sollte, Hollerbach und Becker hingegen die Flügel.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Omar Marmoush (r.) erzielt bereits in der zweiten Minute das 1:0 für Eintracht Frankfurt. Huebner/Imago

Aber bleiben wir erst mal bei Bonucci, bei dem 36-Jährigen, dessen Verpflichtung vor wenigen Wochen noch als Coup beurteilt wurde, inzwischen aber dann doch als Ausdruck des Übermuts erachtet wird. Nach zwei Minuten war der Italiener erstmals gefordert, nämlich bei einem Freistoß der Eintracht aus halblinker Position. Halbhoch kam die Flanke in den Strafraum geflogen, Richtung Bonucci, der zu klären versuchte, aber durch seine unsaubere Aktion Omar Marmoush ins Spiel brachte.



Marmoush erkannte sofort, was zu tun ist, während Alex Kral und Christopher Trimmel nicht handlungsschnell genug waren, um den Ägypter beim Torschuss entscheidend zu hindern. Durch Krals Beine fand der von Marmoush aus der Drehung abgefeuerte Ball jedenfalls den Weg ins Tor, Keeper Frederik Rönnow war chancenlos.

Auch beim 0:2 macht Bonucci keine gute Figur

Zwölf Minuten später sah sich die Abwehr des 1. FC Union Berlin durch einen öffnenden Pass von Tuta in eine große Verlegenheit gebracht. Robin Gosens stand auf der linken Seite im Nirgendwo, Diego Leite war zu langsam für Hugo Larsson und Bonucci spekulierte schließlich auf einen Rückpass, während Larsson den Ball quer durch den Fünfmeterraum auf Marmoush passte. So trug Bonucci also auch am 0:2 eine Mitschuld, reagierte darauf mit einem gesenktem Haupt.

Fischer war sprachlos, so wie Manager Oliver Ruhnert – und für einen Moment auch die gesamte Fangemeinde, die aber kurz darauf ein „Kämpfen-und-siegen“ intonierte, in der Hoffnung, dass das Kämpfen zumindest zum Anschlusstreffer führt. Die besten Chancen dazu eröffneten sich Fofana während der ersten Spielhälfte innerhalb von 60 Sekunden. In der 18. Minute scheiterte der Angreifer an Kevin Trapp, wobei im Falle eines erfolgreichen Torschusses wegen eines vermeintlichen Foulspiels von Fofana womöglich der VAR aktiv geworden wäre. Wenig später traf Fofana nach einer Flanke von Trimmel mit seinem Kopfball nur die Querlatte.

Wer auch immer sich angesprochen fühlen mag ... Eibner/Imago

Nach einer düsteren Viertelstunde hatten sich die Eisernen also gefangen, spielten ganz ordentlich, aber eben mal wieder nicht wirklich zwingend. Da fehlt es an Sicherheit, um im Spielaufbau den riskanten Ball in die Zwischenräume zu spielen. Da fehlt es an Mut, um in der Offensive ins Dribbling zu gehen. Da fehlt es an dem einen Erfolgserlebnis, das nicht nur im Kleinen, sondern womöglich auch im Großen die Trendwende bringt.

In der zweiten Hälfte setzten die Unioner unverdrossen die Bemühungen um diesen Moment des sportlichen Glücks weiter fort. Ab der 56. Minute auch mit Neu-Nationalspieler Kevin Behrens, der seinen Aufstieg ja aus der Rolle des Jokers heraus begonnen hatte. Er kam für Hollerbach ins Spiel, übernahm die Rolle des Stoßstürmers von Fofana, der in der 59. Minute mit einem Schuss aus 14 Metern Trapp eine Glanzparade abverlangte. Behrens wiederum hatte in der 68. Minute nach einer Flanke von Aïssa Bilal Laïdouni eine Gelegenheit zum 1:2, zielte aber nicht präzise genug.



Auch nach dem 0:3, das der eingewechselte Ignacio Ferri Julia in der 82. Minute nach einem Fehler von Robin Gosens und einem Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Mario Götze erzielte, war da immer noch ein Wollen bei den Köpenickern auszumachen. Doch dieses Wollen führte auch diesmal letztlich zu nichts.