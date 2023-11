Nach dem 0:3 gegen Eintracht Frankfurt, der zwölften Pflichtspielniederlage in Folge, stellte sich Kapitän Christopher Trimmel den Fragen der Medienvertreter. Die beiden Trainer nahmen auf der anschließenden Pressekonferenz eine erste Analyse der Partie vor.



Christopher Trimmel: Wir versuchen es, wir trainieren es, wir machen, wir tun, am Ende sind wir aktuell einfach nicht gut genug, nicht nur fürs Tore schießen, du kriegst auch wieder drei Gegentore, es reicht aktuell einfach nicht, da müssen wir besser werden. Wenn wir wüssten, wie wir da rauskommen, würden wir etwas verändern, ich arbeite jeden Tag im Verein, spüre, dass der Trainer, die Mannschaft alles gibt, kann keinem etwas absprechen, am Ende reicht es trotzdem nicht. Es ist wichtig, mal auf die Tabelle zu gucken, da sieht man ganz genau, wo man steht. Wir versuchen schon seit Wochen, diesen Abstiegskampf in die Mannschaft zu bekommen, ist natürlich schwierig in so einer Phase schon von Abstiegskampf zu reden, aber müssen wir einfach. Wir sind nicht genau genug, wir versuchen es, ist nicht alles schlecht, aber müssen wir uns alle verbessern – die Gegner köpfen alles weg, wir kriegen wenig aufs Tor. Der Trainer tut alles dafür, dass wir da rauskommen, gibt alles, versucht alles, redet viel mit uns, ist sehr direkt, sehr klar, mehr kann er nicht machen, aber die Phase ist halt so. Wir versuchen auch näher zusammenzurücken, man muss gut kommunizieren, wir müssen anfangen, Punkte zu holen.

Urs Fischer: Wir hatten natürlich keinen guten Start, das erste Tor war unnötig. Beim zweiten Tor spielt es Frankfurt gut, obwohl wir wussten, was uns erwartet. Wir wussten, dass Frankfurt immer wieder versucht, die Bälle hinter den Rücken unserer Abwehr zu spielen. Das haben wir im Kollektiv nicht gut verteidigt. Aber dann hat die Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt, es waren genügend Möglichkeiten da, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Das hätten wir gebraucht, um da nochmals ins Spiel zu kommen. Der gefühlt dritte Schuss war das 0:3. Wenn man sieht, was die Mannschaft aufwendet und was dabei herauskommt, ist das so kurz nach dem Spiel doch sehr frustrierend. Man muss sich keine Sorgen machen, sondern wir müssen es besser hinbekommen. Es ist wichtig, dass wir die Fehlern, die wir doch immer wieder wiederholen, abstellen können und besser verteidigen. Es ist toll, wenn man in so einer schwierigen Situation die Unterstützung spürt, das empfinde ich als großartig. Es beschreibt aber auch diesen Zusammenhalt von Union. Der wird nicht nur erzählt, sondern auch gelebt. Wir haben gesagt, dass wir uns im Abstiegskampf befinden. Abstiegskampf bedeutet Marathon, das ist kein Sprint. Ich glaube heute eine Mannschaft gesehen zu haben, die immer noch einen Marathon läuft.

Dino Toppmöller: Wir hatten natürlich einen Top-Start in die Partie und das Spielglück danach auf unserer Seite. Wir wussten, dass Union ein gutes Umschaltspiel hat, vorne extrem viel Speed hat. Deshalb wollten wir es vermeiden, viele Bälle in die Zwischenräume reinzuspielen. Wir wussten, dass wir hier heute eine sehr erwachsene Leistung brauchen, dass wir vor allem in den Zweikämpfen gut dagegenhalten müssen. Wir waren nicht viel auf Ballbesitz heute aus, sondern wussten, dass wir auch mal in der einen oder anderen Situation leiden müssen. Union hatte extrem viele Ecken, viele Flanken reingehauen und wenn ich die Zweikampfquote sehe, ist das genau das, was wir vor hatten. Am Ende haben wir viel wegverteidigt, na klar hat Union auch immer mal wieder sehr torgefährliche Aktionen gehabt – ein Kopfball war extrem knapp. Einmal hält Kevin Trapp einen Schuss überragend, das wäre nochmal spannend geworden. Man muss aber auch ein Kompliment an Union machen: In der Situation, in der sie sich gerade befinden, brechen viele Mannschaften nach seinem 0:2 auseinander. Sie aber haben es uns bis zum 3:0 extrem schwer gemacht, alles versucht, keiner hat sich aufgegeben. Das ist die Mentalität, die ihnen hilft, da unten rauszukommen.