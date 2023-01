Union Berlin fliegt ins Trainingslager – aber ohne Morten Thorsby

Die Eisernen machten sich am Montagmorgen um 8 Uhr vom Stadion An der Alten Försterei auf in Richtung BER und flogen von dort ins spanische Murcia – allerdings ohne Morten Thorsby. Der norwegische Nationalspieler muss sich in dieser Woche einem operativen Eingriff unterziehen und wird deshalb erst nach dem Camp wieder mit dem Team trainieren, wie der 1. FC Union Berlin erklärte.

Dafür sind 29 andere Spieler an der Costa Blanca mit dabei. Sie erreichten das Golf Ressort gegen 14.30 Uhr, und traten bei angenehmen 17 Grad vor rund zwei Dutzend mitgereisten Fans eine erste lockere Einheit an – ehe der Tag später mit einem gemeinsamen Abendessen ausklang.

Auch der zuletzt verletzte Mittelfeldmann András Schäfer ist dabei, trainierte aber individuell. Wie erwartet dürfen sich aus der eigenen U19-Mannschaft Keeper Yannic Stein sowie Sechser Aljoscha Kemlein beweisen – und etwas überraschend auch Innenverteidiger Mathis Bruns.

Dabei hatte Trainer Urs Fischer am 17. Dezember in der Mixed Zone noch gesagt: „Bei Bruns und Jurschik sieht das ganze ein bisschen anders aus.“ Der Abwehrchef der A-Junioren hat nun allerdings doch den Sprung ins Proficamp geschafft. Eine große Chance für den 1,92-Meter-Hünen.

Tymoteusz Puchacz läuft jetzt für Panathinaikos Athen auf

Nicht mehr mit dabei ist Tymoteusz Puchacz, der eine starke erste Wintervorbereitung spielte, aber dennoch wohl wenig Chancen auf regelmäßige Einsätze gehabt hätte und deshalb Ende Dezember vorerst bis zum Saisonende an Panathinaikos Athen ausgeliehen wurde. Anschließend besitzt der griechische Spitzenreiter eine Kaufoption für den früheren polnischen Nationalverteidiger, der vertraglich noch bis zum 30. Juni 2025 an die Eisernen gebunden ist.