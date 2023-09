Der 1. FC Union Berlin hat in den vergangenen Jahren bei der Verpflichtung neuer Akteure vieles richtig gemacht – und das auf unterschiedlichsten Ebenen. Inwieweit Bernd von Geldern ein Volltreffer ist, muss sich indes noch zeigen, obschon sich die Qualität eines Neuzugangs im sportlichen Bereich natürlich viel einfacher bewerten lässt als im unternehmerischen Bereich. Der 57-Jährige trägt ab dem 1. Oktober jedenfalls die Verantwortung für den neu geschaffenen Geschäftsbereich Unternehmensentwicklung.

Was darunter zu verstehen ist, kann man sich denken, Klubpräsident Dirk Zingler formulierte es so: „Parallel zum operativen Tagesgeschäft haben wir die Aufgabe, uns mit künftigen Entwicklungsszenarien unseres Klubs und seiner Gesellschaften zu befassen. Diesem Prozess möchten wir den notwendigen Raum innerhalb der Organisation geben und seine strategische Bedeutung auch personell unterstreichen. Mit Bernd von Geldern konnten wir einen erfahrenen Manager für uns gewinnen, der unseren Verein bereits gut kennt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Eine Sportartikelfirma gegründet

Bernd von Geldern gründete Mitte der Nullerjahre aus den Erfahrungen, die er zuvor in der Textilwirtschaft gesammelt hatte, die Sportartikelfirma Do You Football, trat mit seinem Label als Ausrüster des 1. FC Kaiserslautern, des FC St. Pauli, des VfL Bochum und des 1. FC Union Berlin (2008 bis 2011) in Erscheinung. 2010 sah er sich zwischenzeitlich zum Antrag einer Insolvenz gezwungen.

2016 heuerte er schließlich beim FC St. Pauli an, brachte sich dort zunächst mit seiner Expertise als Geschäftsführer der Merchandising GmbH ein, um drei Jahre später die Geschäftsleitung im Bereich Vertrieb zu übernehmen. Im November 2021 übernahm er zudem den Bereich Marketing, trug beim Hamburger Zweitligisten ab diesem Moment den Titel Geschäftsleiter Wirtschaft. Ende Juni dieses Jahres vermeldete der FC St. Pauli dann doch etwas überraschend die Trennung von seiner Führungskraft.