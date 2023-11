1. FC Union Berlin: Stellt sich die Frage, wie viel Krise sich Union erlauben kann

Die Fans des 1. FC Union Berlin, zumindest die, die bei Heimspielen die Tribüne vor der Waldseite besetzen, hatten zum Thema Urs Fischer am Sonnabendnachmittag schon vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt klar Stellung bezogen. Auf einem sehr, sehr langen Banner, das sie kurz vor dem Anpfiff quer über ihre Köpfe hinweg entrollt hatten, war Folgendes zu lesen: „Es ist uns egal, was die Presseschweine schreiben: Urs Fischer ist Unioner und soll es auch bleiben!“

Das lässt einige Schlüsse zu. Unter anderem, dass die Fans des 1. FC Union Berlin, zumindest die, die bei Heimspielen die Tribüne vor der Waldseite besetzen, in den vergangenen Wochen (obwohl es ihnen ja eigentlich egal ist) das gelesen haben, was da und dort von den Presseschweinen geschrieben wurde. Wobei einem tatsächlich nicht ein Artikel in den Sinn kommt, in dem Zweifel an den Fähigkeiten des Schweizer Fußballlehrers, geschweige denn die Forderung nach dessen Entlassung vorgebracht wurden. Aber nun gut, einmal Presseschwein, immer Presseschwein. Oder eben: ein Presseschwein, alle Presseschweine. Sei’s drum.

Entscheidend ist nach dem 0:3 gegen die Frankfurter, zugleich der zwölften Niederlage in Serie, ohnehin nicht das, was die bösen, bösen Berichterstatter so alles von sich geben, sondern das, was Union-Präsident Dirk Zingler denkt. Beziehungsweise das, was Manager Oliver Ruhnert in den vergangenen Wochen als stiller Beobachter und steter Begleiter der Lizenzspielermannschaft so alles entdeckt hat. Und ja, auch das, was Fischer spürt oder eben nicht spürt, könnte in naher Zukunft den Abschied vom Schweizer Fußballlehrer zur Folge haben.

Bonucci macht nicht, was er machen sollte

Am Sonnabend wirkten die drei wichtigsten Entscheidungsträger im Klub in Anbetracht dieses seltsamen Fußballspiels allesamt nur noch ratlos. Zingler rutschte wiederholt ganz tief in seinen Sitz auf der Haupttribüne. Ruhnert verfolgte von einem neben der Ersatzbank aufgestellten Stuhl aus nahezu regungslos, wie das Team in der ersten Viertelstunde die Gäste zu zwei einfachen Toren kommen ließ und im Anschluss nicht schlecht, aber auch nicht so spielte, dass man auf das ganz große Comeback hoffen durfte.

Fischer wiederum wandte sich immer wieder mit fragendem Blick an seine Assistenten, versuchte schließlich bis zum 0:3 in der 82. Minute mit direktem Coaching und der Ausschöpfung des Wechselkontingents Einfluss auf das Spiel zu nehmen – vergeblich.



Was soll er tun, wenn ein Europameister wie Leonardo Bonucci wie beim 0:2 nicht das macht, was man machen muss, nämlich bei einer Flanke den kurzen Pfosten absichern? Was soll er tun, wenn ein Nationalspieler wie Robin Gosens dem Anspruch, ein Führungsspieler zu sein, nicht gerecht werden kann? Was hat er als Krisenmanager noch für Instrumente parat, nachdem er schon mal das System umgestellt und bereits zahlreiche Personalrochaden vollzogen hat?

Begegnung mit der aktuell besten deutschen Mannschaft

„Der Trainer gibt alles, er tut alles, er versucht alles. Er redet viel mit uns, ist sehr direkt, sehr klar. Mehr kann er einfach nicht machen“, befand Kapitän Christopher Trimmel nach der Partie. Gosens indes gab bei Sky Folgendes zum Besten: „Wir müssen uns Sorgen machen, wenn der Trainer uns nicht mehr erreicht. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Ich glaube auch, dass wir in der Bringschuld sind beim Trainer.“

Urs Fischer beim 0:2 gegen Eintracht Frankfurt Contrast/Imago

Letztlich stellt sich die Frage, wie viel Krise sich der von einem Extrem ins andere gefallene Klub überhaupt leisten kann. Oder: Ab welchem Punkt es dann vielleicht doch einen neuen Übungsleiter braucht, Vertrauensbekundungen hin oder her. Ein Sturz in die Zweite Liga, das ist Fakt, würde die in Gang gebrachten Entwicklungsprozesse im Klub jedenfalls erheblich verlangsamen.



Noch ist die Lage dahingehend nicht prekär. Erst zehn Runden sind in der Bundesliga gespielt, wenngleich die elfte Runde am kommenden Sonntag auch noch die Begegnung mit Bayer Leverkusen, also mit der derzeit besten deutschen Mannschaft mit sich bringt. Zuvor geht es am Mittwoch in der Champions League zur SSC Neapel. Mit Fischer, auf dessen Urteil sich in Köpenick eigentlich alle verlassen können. Wenn also einer wie er, der frei von Selbstsucht und deshalb auch fähig zur nüchternen Analyse ist, sagt, dass es er nicht das Gefühl habe, dass der Zeitpunkt für einen Rücktritt gegeben sei, sondern dass er bereit sei zu kämpfen, dann sollte man ihn erst mal weiter machen lassen, und das über die anstehende Länderspielpause hinaus.