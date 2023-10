Da waren sie also wieder im Einsatz, die Qualitäts- und damit auch Glücksbringer des 1. FC Union Berlin: Robin Knoche und Rani Khedira. Die beiden, die man bei den Eisernen in den vergangenen Wochen so schmerzlich vermisst hatte. Die am Samstagnachmittag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit dazu beitragen sollten, dass die Niederlagenserie (fünf in der Liga, zwei in der Champions League) doch bitte ein Ende nimmt.

Aber denkste: Die Eisernen gingen in der Alten Försterei vor 22.012 Zuschauern trotz der beiden Routiniers erneut als Verlierer vom Platz. 0:3 hieß es nach 90 Minuten Bundesligafußball, die für die Köpenicker im Hinblick auf die kommenden Wochen nichts Gutes erahnen lassen. Und wenn auch erst acht Spieltage absolviert sind - in Anbetracht der Probleme, welche die Unioner im Besonderen im Offensivspiel offenbarten, hat mit der sechsten Saisonniederlage für den FCU der Abstiegskampf begonnen. Ja, das Team des 1. FC Union Berlin ist, gemessen an den Leistungen der Vorsaison, nicht mehr wiederzuerkennen. Was allerlei Fragen aufwirft, auch die nach den Transferaktivitäten im vergangenen Sommer.

Gosens spielt, weil Roussillon ebenfalls angeschlagen ist

Apropos Sommertransfers: Etwas überraschend hatte Kevin Volland von Trainer Urs Fischer eine Chance als Starter bekommen. Der 31-Jährige, der sich mit einer Roten Karte Anfang September im Heimspiel gegen Leipzig die sportliche Integration selbst erschwert hatte, stürmte an der Seite von Neu-Nationalspieler Kevin Behrens.

Auf dem rechten Flügel durfte Christopher Trimmel wieder von Beginn an ran, auf dem linken Flügel begann Robin Gosens, obwohl der nach der USA-Reise mit der Nationalmannschaft und seinem eher durchwachsenen Auftritt beim 2:2 gegen Mexiko über muskuläre Probleme im Oberschenkel geklagt hatte. Unions Problem: Auch Jérôme Roussillon war am Donnerstag nicht unbeschadet von seiner Fernreise mit der Fußballnationalmannschaft von Guadeloupe zurückgekehrt. Gosens musste also ran.

Von Beginn an versuchten die Unioner ihre Gegner zu jagen, die Stuttgarter vom eigenen Tor fernzuhalten, wohlwissend, dass da mit Serhou Guirassy ein Ausnahmestürmer in den Reihen des VfB zu finden ist. Das gelang allerdings nur für ein paar Minuten, bis die Stuttgarter dank ihrer Ballsicherheit und ihres glänzenden Positionsspiels alsbald Kontrolle über das Geschehen gewannen und aus ihrer ersten Chance gleich mal ein Tor machten.

Und der Torschütze war tatsächlich Guirassy, ja, dieser fabelhafte Angreifer, der sich in der 16. Minute kurz aus der vordersten Sturmreihe ins Mittelfeld fallen ließ, den Ball dort geschickt gegen Khedira behauptete, auf der rechten Seite Anthony Rouault mit in den Angriff einbezog, flugs wieder den Weg in den Strafraum suchte und schließlich aus vollem Lauf die perfekt getimte Flanke von Rouault per Kopf ins Netz jagte. Knoche kam einen Schritt zu spät, Keeper Frederik Rönnow hatte fatalerweise zwei Schritte nach vorne gemacht, war deshalb letztendlich nicht zur erfolgreichen Parade in der Lage.

Guirassy trifft, muss dann aber ausgewechselt werden

Die Elf von Coach Sebastian Hoeneß brachte also das auf den Platz, was sie schon vor der Länderspielpause auf den Platz gebracht hatte. Die Eisernen wiederum wirkten so ideenlos und verkrampft wie schon in den Wochen zuvor. Mit einem Behrens, der keine Bindung zum Spiel fand. Mit einem Lucas Tousart, der sich mit Janik Haberer im offensiven Mittelfeld an frühen Ballgewinnen versuchte, aber bei diesem Bestreben nur selten erfolgreich war. Auch Khedira war viel zu selten am Ball, als dass er dem Spiel seinen Stempel hätte aufdrücken können.

Serhou Guirassy steigt hoch und trifft schließlich zum 1:0 für den VfB Stuttgart. Pressefoto Baumann/Imago

Daran änderte sich auch nichts, als die Stuttgarter in der 29. Minute ihren gefährlichsten Offensivmann vom Feld nehmen mussten. Also Guirassy, der nach zwei harten Zweikämpfen mit Danilho Doekhi und Tousart behandelt werden musste, aber schließlich nicht weiterspielen konnte. Für ihn kam Deniz Undav ins Spiel.

Eine erste Hälfte wie diese, ohne eine nennenswerte Torchance, hatte man in der Alten Försterei schon lange nicht mehr von den Eisernen gesehen. Trimmel kam nur bei zwei Standartsituation zum Flanken, Gosens traf bei seinen Vorstößen stets die falsche Entscheidung. Fischer sah sich also - wie schon so oft in dieser Saison - einerseits zu einer kritischen Halbzeitansprache gezwungen, andererseits aber auch zu zeitigen Personalrochaden.

Mit Wiederanpfiff standen jedenfalls gleich drei Neue auf dem Platz, nämlich Sheraldo Becker, David Datro Fofana und Alex Kral, während für Haberer, Tousart und Volland der Arbeitstag schon nach 45 Minuten ein Ende gefunden hatte. Aus dem 3-5-2 wurde ein 3-4-3 mit Becker und Fofana als Flügelstürmer, begleitet von der Hoffnung auf eine Wende.

Fofana trifft nur das Fangnetz

In der 62. Minute, nachdem Rönnow innerhalb von einer Sekunde mit Paraden gegen Undav und Jamiel Leweling das 0:2 verhindert hatte, nahm Unions Cheftrainer gar noch einen vierten Wechsel vor, brachte Aïssa Bilal Laïdouni für den inzwischen doch erschöpft wirkenden Khedira. Doch all das führte letztlich nur zu einer Chance, nämlich zu der Einschussmöglichkeit von Fofana nach Flanke von Becker in der 79. Minute. Fofana allerdings war im Abschluss zu fahrig, traf nicht ins Tor-, sondern nur ins Fangnetz hinter dem Tor an der Waldseite.



Schließlich gewährten die Unioner in der 81. Minute den Gästen noch einen Konter, den Silas zum 0:2 vollendete. Nach einer unsauberen Abwehraktion von Diogo Leite, der nach der Auswechslung von Knoche in der 80. Minute den Abwehrchef geben sollte, setzte Undav sogar noch einen oben drauf.