1. FC Union Berlin: Was den Fans jetzt Mut machen sollte

In der Mixed-Zone der Voith-Arena herrschte reges Treiben. Der 1. FC Heidenheim hatte gerade mit einem 1:0 gegen den 1. FC Union Berlin seinen zweiten Bundesliga-Sieg eingefahren, die Punkte fünf, sechs und sieben in der noch jungen Saison gesammelt. Etwas abseits davon stand der an diesem Tag beste Berliner. Er lächelte etwas ungläubig, die anstrengenden 90 Minuten zuvor standen ihm noch ins Gesicht geschrieben.

„Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich, als ich aus der U19 kam, irgendwann dann gegen Union in der Bundesliga spielen würde, dann hätte ich ihn, glaube ich, selbst nicht ernst genommen“, erzählte Lennard Maloney.



Ja, der beste Berliner spielte am Sonnabend nicht aufseiten der Gäste, sondern in den Reihen des Aufsteigers. Einmal mehr hatte der einst beim 1. FC Union ausgebildete und in der Hauptstadt geborene Maloney Kilometer um Kilometer abgespult, sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und seine Teamkollegen auf dem Rasen immer wieder angetrieben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Maloneys Gegenpart suchte man in Reihen der Eisernen dagegen vergeblich. Eine Stunde lang war der Champions-League-Teilnehmer die bessere Mannschaft, hatte die größeren Chancen, um sich dann aber nach dem Gegentreffer von Jan-Niklas Beste (59.) seinem Schicksal mehr oder weniger zu ergeben. Sheraldo Becker (9.), David Fofana (15.), Kevin Behrens (34., 48.) und Alex Král (37.) vergaben aussichtsreiche Gelegenheiten, die Hausherren nutzten dagegen einen direkten Freistoß. Zur Wahrheit gehört auch, dass Kevin Müller im Heidenheimer Tor nicht das Spiel seines Lebens machen musste, um genannte Chancen zu vereiteln. Die Qualität der Abschlüsse war unbefriedigend.

„Wir haben über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Ich habe vier oder fünf Großchancen für uns gezählt, aber wir belohnen uns nicht, und dann sieht die Situation so aus, wie sie jetzt ist“, haderte Trainer Urs Fischer anschließend auf der Pressekonferenz, sprach damit aber nicht das zentrale Problem an. Es fehlte mehr als nur ein Spieler, der sich nach dem Rückstand gegen die drohende fünfte Pleite in Serie gestemmt hätte.

Die weitaus größere Bundesliga-Erfahrung, die größere individuelle Qualität – sie nützte Union an diesem Tag nichts. Mit hängenden Schultern trottete die Mannschaft anschließend in Richtung Gästeblock. Die 1700 mitgereisten Anhänger bauten das Team wie gewohnt auf, äußerten Zuspruch und waren natürlich trotzdem sehr enttäuscht.

Prominent hatten sich die Köpenicker im Sommer verstärkt, Spieler wie Robin Gosens oder Leonardo Bonucci an die Alte Försterei gelockt. Doch nach einem sehr guten Start mit zwei Siegen gegen den FSV Mainz 05 (4:1) und beim SV Darmstadt 98 (4:1) steckt mittlerweile sehr viel Sand im Union-Getriebe. Mit Rani Khedira, der in der Liga noch keine Minute auf dem Platz stehen konnte, und Robin Knoche fallen aktuell die beiden wichtigsten Spieler aus. Erschreckend ist allerdings, dass es niemand schafft, deren Rollen einzunehmen.

Was macht zu Beginn des Oktobers, der für Union zwei Champions-League- und drei Bundesliga-Partien bereithält, also noch Mut? Da ist zum einen natürlich die individuelle Qualität, die sich auf Dauer auch wieder durchsetzen wird. Zum anderen Trainer Fischer, der intern andere Worte wählen wird als in der Öffentlichkeit, der dem einen oder anderen Profi dezent klarmachen wird, dass eine Steigerung nötig ist. Und dann ist da natürlich noch die Königsklasse.

Am Dienstag (18.45 Uhr) empfangen die Eisernen im Olympiastadion Sporting Braga. Mit dem Ziel, europäisch zu überwintern, sollte diese Begegnung gewonnen werden. Und trotzdem herrscht in diesen Tagen das Gefühl, dass die Champions League eben wirklich nur ein Bonus, das absolute Kerngeschäft die Bundesliga ist. Gegen die Portugiesen sollte Union befreiter aufspielen können als in den nächsten Bundesliga-Aufgaben bei Borussia Dortmund (Sonnabend, 15.30 Uhr) und gegen den VfB Stuttgart (21. Oktober, 15.30 Uhr). Zwei Spitzenteams also, gegen die die Fischer-Elf nach aktuellem Leistungsstand in der Außenseiterrolle antreten wird.