Der Schweizer bleibt dem 1. FC Union Berlin treu. Ein Glücksfall, weil nur wenige Trainer so nachhaltig wirken wie er.

Union Berlin: Wieso die Vertragsverlängerung mit Urs Fischer so wichtig ist

Es ist noch gar nicht so lange her, da fahndeten ganz, ganz viele Fußballklubs in Deutschland fast ausschließlich nach einem Trainer à la Jürgen Klopp, Thomas Tuchel oder Pep Guardiola. Nach einem eloquenten Motivator, der offensiven, fortschrittlichen Fußball spielen lässt, seine Spieler zu Jüngern seiner selbst macht und diese zu Höchstleistungen zu treiben versteht.

Urs Fischers erfrischend unprätentiöse Art

Inzwischen ist das alles ein bisschen anders. Zum einen, weil die nach diesem Muster auserkorenen Fußballlehrer oftmals dann doch nicht so begabt waren wie die soeben genannten Ausnahmetrainer. Zum anderen, weil es in Köpenick einen gibt, der aus Überzeugung sowie aus der Erfahrung eines Mittfünfzigers alles ein bisschen anders angeht, zwar genauso sachverständig und zielstrebig wie die Besten aus seiner Zunft, aber eben auf seine erfrischend unprätentiöse Art. Gemeint ist natürlich Urs Fischer.

Der 56-Jährige, der natürlich auch beredt ist, aber mit seinen Worten und Taten lieber nach innen als nach außen wirkt, der lieber mit Pragmatismus als mit visionären Ideen zu Werke geht, ist ein Glücksfall für den 1. FC Union. Für den Berliner Bundesligisten, der mit Fischers Vertragsverlängerung, die am Mittwoch verkündet wurde, wahrhaft einen Coup gelandet hat.

Der Schweizer – und das soll keineswegs die Leistung der Spieler oder die der anderen Mitarbeiter im Verein schmälern – ist die Schlüsselfigur in der Erfolgsgeschichte der Eisernen. Der Mann, der bei Union aus noch immer vergleichsweise wenig ganz, ganz viel macht, der in kongenialer Zusammenarbeit mit Oliver Ruhnert, dem Geschäftsführer Profifußball, den Klub im Bereich Lizenzspielerfußball komplett durchprofessionalisiert hat. Fischer gibt ähnlich wie Freiburgs Christian Streich sogar über den Fußball hinaus Beispiel, wie man als vernunftbegabte Führungskraft mit ruhiger Hand und angemessener Konsequenz die Dinge zum Positiven verändern kann – und das nachhaltig.