Die ersten Schritte in eine neue Saison, wer wüsste das besser als der mit den Bergen eng verbandelte Fußballlehrer Urs Fischer, fühlen sich oft an wie eine Alpenquerung für Wanderer oder Mountainbiker auf unbekanntem Terrain. Wo wartet ein fieser Anstieg? Wo tun sich unerwartete Abgründe auf? Wo sind Wege vielleicht versperrt? Mag der Schweizer in der Vorbereitung mit dem 1. FC Union Berlin noch so viel Gutes gesehen haben, sicheren Halt bekommt eine Mannschaft erst nach den ersten Pflichtaufgaben vermittelt. Insofern ist der mit seiner Frau gerne durchs Berner Oberland streifende 56-Jährige seit Sonntagnachmittag ein Stück weit beruhigter, auch die vierte Kletterpartie durchs deutsche Oberhaus erfolgreich zu meistern: „Das Spiel gegen Hertha war schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Jetzt haben wir in Mainz sehr diszipliniert gegen den Ball gearbeitet.“

Svensson spricht mit Anerkennung vom Trainerkollegen Fischer

Heraus kam zwar „ein sehr zähes Spiel“ (O-Ton Fischer), aber groß grämen wird sich beim Fünften der Vorsaison deswegen niemand. Die Nullnummer bei den heimstarken Nullfünfern diente als der beste Beleg, dass die erneut erheblichen personellen Veränderungen den Wesenskern nur noch gefestigt haben. „Wir hatten fünf, sechs Wochen Zeit, die Abläufe einzustudieren“, erklärte der Coach, der seine portugiesische Leihgabe Diogo Leite in eine von Robin Knoche befehligte Dreierkette stellte, in der auch Paul Jaeckel als dritter Innenverteidiger einen tadellosen Job machte. Dazu kamen der aufmerksame Torhüter Frederik Rönnow und die aggressiven Außenbahnspieler Julian Ryerson (rechts) und Niko Gießelmann (links) – und damit war auch schon der stärkste Mannschaftsteil identifiziert.

Die Konkurrenz ist bereits wieder erstaunt, wie breit und robust der bisweilen noch unterschätzte Emporkömmling aus Berlin-Köpenick durch den listigen Manager Oliver Ruhnert aufgestellt ist. Fischers Kollege Bo Svensson listete aus dem Stegreif mal eben etliche Profis auf, die es gar nicht in den 18er-Kader der Gäste geschafft hatten – darunter der frühere Mainzer Levin Öztunali, ein feiner Techniker, aber kein kerniger Kämpfer. Aus Svenssons Aufzählung sprach weniger Neid, sondern Anerkennung für einen Kollegen, der in Windeseile wieder sein stabiles Grundgerüst gezimmert hat.

Eine funktionierende Defensive gibt seit Fischers Amtsantritt 2018 das Fundament. Und sie bildet auch jetzt wieder die Basis, um durch eine Hinrunde zu kommen, die wegen der erstmaligen Europa-League-Teilnahme und des durch die absurde WM in Katar verdichteten Terminkalenders zur Kraftprobe wird. „Es geht ja bald Schlag auf Schlag. Es ist ein Pfund, wenn wir defensiv gut stehen. Offensiv kann es noch berauschender werden“, sagte Ersatzkapitän Rani Khedira. Dessen Bruder Sami gehörte aus privaten Gründen zu den 25.009 Augenzeugen, die bei Backofentemperaturen einen wenig ansehnlichen Abnutzungskampf sahen. Bei 34 Grad in der Verteidigungshaltung keine Sekunde nachzulassen, verdiente ein Kompliment.

Nach dem schmutzigen 0:0 kommt RB Leipzig

„Jeder Fan hätte gerne ein schönes Spiel gesehen, aber Fußball ist kein Wunschkonzert“, sagte der 28 Jahre alte Khedira nach einem aus seiner Sicht „schmutzigen 0:0“. Dreck und Arbeit ist wohl auch angesagt, wenn sich mit RB Leipzig der „Lieblingsgegner“ ankündigt. Gleich zweimal mimten die Eisernen in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit (2:1, 2:1) den Spaßverderber – und das wollen sie nun im Topspiel (Sonnabend, 18.30 Uhr) wiederholen. „Wir haben sie zweimal geschlagen: Das muss uns Mut und Vertrauen geben. Bei uns an der Alten Försterei ist alles möglich“, meinte der Vorkämpfer aus dem zentralen Mittelfeld, der nach Dafürhalten seines sieben Jahre älteren Bruders sich nach vorne ruhig mehr zutrauen sollte.

Damit lag Weltmeister Khedira am DAZN-Mikrofon auf einer Wellenlänge mit Union-Coach Fischer, als dieser in der Pressekonferenz über das Verbesserungspotenzial sprach. Was er vom Mainzer Europakreisel mitnehme, sei ja auch dies: „Das Spiel mit dem Ball war nicht präzise genug, nicht mutig genug.“ Vor der Heimaufgabe gegen den in der eigenen Fanszene ungeliebten Brauseklub freue er sich auf die Analyse, „denn es gibt es ein bisschen was zu tun“. Nur ein zerstörerisches Werk zu betreiben, betonte Fischer, werde nicht reichen: Die eine oder andere offensive Lösung wird es auch brauchen. Aber das wird in aller Ruhe angegangen. So wie sie ja auch in den Alpen jedem raten: Bergauf geht es immer nur Schritt für Schritt. Niemand beherzigt das im deutschen Profifußball seit Jahren besser als Union Berlin.