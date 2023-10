Die Schnelllebigkeit und Vergesslichkeit in Bezug auf gar nicht mal so weit zurückliegende Erlebnisse im Profisport, speziell im Fußball, werden in der aktuell sportlichen Krise des 1. FC Union Berlin wieder einmal ganz besonders deutlich. Nicht der beste Bundesligasaisonstart der Vereinsgeschichte mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen und dem Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals sind das Thema, wenn außerhalb der Köpenicker Stadtmauern über den 1. FC Union Berlin gesprochen wird. Es sind stattdessen die sechs Pflichtspielniederlagen am Stück, die fast schon ungewohnt wirkenden vielen Gegentreffer nach Standards, die manchmal fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, die nachdenklich machen und Kritiker unangenehme Fragen stellen lassen.

Edin Terzic weiß um die Stärke des 1. FC Union Berlin

Dahingehend ehrt es Edin Terzic, dass er auf der Spieltags-Pressekonferenz, angesprochen auf die derzeitige Situation bei den Eisernen, nicht nur über deren ausbleibende Erfolgserlebnisse sprach, sondern auch deren guten Saisonstart erwähnte, bevor er etwas zu aktuellen Phase sagte. „Die letzten Spiele haben nicht so gepasst, wie sie sich das vorgestellt haben“, so der Trainer von Borussia Dortmund. „Sie haben jetzt unglückliche Niederlagen gehabt, sehr knappe Spiele – und dann auch nicht das nötige Glück, das man in so engen Spielen benötigt.“ Vor dem direkten Duell am Sonnabend (15.30 Uhr) in Dortmund aber hat sich am großen Respekt von Terzic gegenüber den Eisernen nichts geändert: „Wir wissen, wie stark sie sind, wie unangenehm sie sein können.“

Denn auch wenn die Ergebnisse eine andere Deutung zulassen, haben die Eisernen selbst bei ihren Niederlagen keineswegs schlecht gespielt und Edin Terzic hat ganz genau hingeschaut. „Wenn man gesehen hat, wie leidenschaftlich sie verteidigt, aber auch wie mutig sie gespielt haben“, hätte aus seiner Sicht insbesondere die couragierte Leistung bei Real Madrid im ersten Champions-League-Spiel der Köpenicker Vereinshistorie einen Punkt verdient gehabt. „Es ist jetzt keine leichte Phase für sie, aber wir stellen uns auf das beste Union ein, das wir in den vergangenen Jahren kennengelernt haben und da wissen wir, dass sie uns vor schwierige Aufgaben stellen werden“, sagt der Dortmunder Trainer.

Der 1. FC Union Berlin hat alle Bundesligaspiele in Dortmund verloren

Und das tut er auch mit dem Blick auf die bisherige Historie im eigenen Stadion. Viermal hat Borussia Dortmund dort in der 1. Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin bislang gespielt, viermal haben die Gastgeber den Platz als Sieger verlassen. Im Stadion An der Alten Försterei aber haben die Borussen auch schon drei von vier Spielen gegen die Eisernen verloren, zuletzt auch in der vergangenen Saison mit Terzic als Trainer. Das ist bei ihm – bei aller Schnelllebigkeit im Profifußball-Geschäft – auf gar keinen Fall in Vergessenheit geraten. Das und das Wissen um das Zustandekommen der vergangenen sechs Niederlagen lassen ihn den nötigen Respekt und damit auch den Fokus auf die kommende Aufgabe gegen den 1. FC Union Berlin nicht verlieren.