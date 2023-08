Mit dem Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 reihte sich der 1. FC Union Berlin am Sonntag in das torreiche Geschehen des ersten Bundesligaspieltags ein. Mehr noch aus Union-Sicht: Das 4:1 war der zweite Auftaktsieg in der Bundesliga in Folge, der zweite überhaupt und nach dem 3:1 im Vorjahr gegen Hertha BSC auch der höchste. Den Start in ihre fünfte Saison im deutschen Oberhaus hatten die Köpenicker zum fünften Mal in der Alten Försterei bestreiten dürfen und dabei die Leistungskurve weiter ansteigen lassen. Auf die 0:4-Niederlage im ersten Bundesligaspiel überhaupt gegen RB Leipzig folgte ein Jahr später ein 1:3 zum Start gegen den FC Augsburg, in die Saison 2021/22 starteten die Eisernen mit einem 1:1 gegen Bayer Leverkusen.

Nur zweimal stand der 1. FC Union Berlin auf einem Abstiegsplatz

Vorbei scheinen die Zeiten zu sein, in denen die Eisernen zum Auftakt in eine Bundesligasaison den (eigenen) Platz nicht als Gewinner verlassen. Und auch in der unteren Hälfte der Tabelle hat man die Mannschaft von Trainer Urs Fischer schon lange nicht mehr gesehen. Platz zwölf nach einem 2:2 am 22. August 2021 bei der TSG Hoffenheim war nach dem damaligen zweiten Spieltag die schlechteste Platzierung der Unioner seit fast auf den Tag genau zwei Jahren. Abstiegskampf hat es in der Alten Försterei tabellarisch praktisch noch nie gegeben. Nur zweimal in der Premierensaison, nach eingangs erwähntem 0:4 gegen Leipzig (1. Spieltag) und einem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg (7. Spieltag), stand der Name 1. FC Union Berlin in vier Jahren Bundesliga überhaupt auf einem Abstiegsplatz.

Vielmehr hat es sich das Team von Urs Fischer in den europäischen Rängen gemütlich gemacht, wird nach der Conference League im zweiten, der Europa League im dritten Jahr der Bundesligazugehörigkeit bekanntlich in dieser Saison parallel zu Bundesliga und DFB-Pokal in der Champions League spielen. Es ist zwar erst ein Spieltag in der neuen Saison absolviert, aber: Mit dem 4:1 gegen Mainz 05 liegen die Unioner hinter dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München auf Rang drei. Und damit saisonübergreifend seit 43 Spieltagen in Folge auf einem Platz, der in der Bundesliga die Qualifikation für einen der drei europäischen Wettbewerbe bedeutet.

Nur der SC Freiburg und der FC Bayern München können mithalten

Ein solche Bilanz haben in der höchsten deutschen Spielklasse lediglich der Rekordmeister Bayern München und der SC Freiburg vorzuweisen. RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen hatten in der vergangenen Saison jeweils Phasen, in denen es sportlich nicht gut lief, in Leverkusen und Leipzig brauchte es sogar einen Trainerwechsel, um sich noch für Europa zu qualifizieren. Bei all den Zahlen, der gestiegenen Qualität der Mannschaft und der klar erkennbaren sportlichen Konstanz würde sich in dieser Saison niemand wundern, wenn die ausgegebenen 40 Punkte als Saisonziel irgendwann wieder nach oben korrigiert werden und der 1. FC Union Berlin zum vierten Mal in Folge einen europäischen Wettbewerb erreicht.