Die Fans des 1. FC Union Berlin sind und bleiben Auswärtsfahrten-Meister

Die Fans des 1. FC Union Berlin, die ihre Mannschaft auch in der kommenden Saison nicht nur wie hier bei Borussia Dortmund, sondern auch in den anderen Stadien der Ersten Bundesliga unterstützen wollen, haben viele Kilometer zurückzulegen. Matthias Koch/imago

Platz vier hat für den 1. FC Union Berlin in der Abschlusstabelle vor anderthalb Wochen die erstmalige Qualifikation für die Champions League bedeutet. Und wer in der zurückliegenden Saison alle Gastauftritte der Eisernen begleitet hat, kann sich sogar als Auswärtsfahrten-Meister der Ersten Bundesliga bezeichnen. Denn: Kein Fan eines anderen Erstligisten musste in der zurückliegenden Spielzeit so viele Kilometer zurücklegen wie die der Unioner.

8624 Kilometer haben Fans des 1. FC Union Berlin zurückgelegt

Wer bei allen 17 Partien in fremden Stadien dabei gewesen ist, bringt es auf die stolze Zahl von 8624 Kilometern – lediglich Hertha BSC, der SC Freiburg und der FC Bayern München haben die Marke von 8000 Kilometern überhaupt geknackt. Mit ihren 5067 Auswärtskilometern haben die Anhänger von Eintracht Frankfurt die geringste Distanz aller 18 Vereine zurücklegen müssen, um ihre Mannschaft auch in den Gästeblocks der Stadien zu unterstützen.

Aus Sicht des 1. FC Union Berlin aber wird die kommende Saison keineswegs kürzere Strecken bieten. Stadtrivale Hertha BSC ist ab-, der Hamburger SV nicht aufgestiegen, was zwei kürzere Anreisen verhindert. Dafür sind mit dem 1. FC Heidenheim und dem SV Darmstadt zwei Neulinge in der Bundesliga, die den Anhängern der Eisernen jeweils lange Auswärtsfahrten bescheren. Die Entfernung von der Alten Försterei zum Heidenheimer Stadion etwa beträgt glatt 600 Kilometer mit dem Auto, bis zum Böllenfalltor-Stadion nach Darmstadt sind es mit 594 Kilometern nur knapp weniger.

Nächste Saison knacken die Union-Fans die 9000er-Marke

Die kürzeste Anreise mit dem Auto wird es in der kommenden Saison mit 198 Kilometern von Spielstätte zu Spielstätte weiterhin bis nach Leipzig geben, die längste Strecke gilt es weiterhin mit 641 Kilometern zum Stadion des SC Freiburg zu absolvieren. Wer in der nächsten Spielzeit erneut alle Auswärtspartien des 1. FC Union Berlin live im Stadion verfolgen möchte, wird seit der Zugehörigkeit der Ersten Bundesliga am Ende erstmals die Marke von mehr als 9000 Kilometern knacken und sich erneut Auswärtsfahrten-Meister nennen können.