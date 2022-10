Eindrucksvoller Vortrag: Union Berlin besiegt Dortmund verdient mit 2:0

Die Mannschaft des 1. FC Union Berlin hat am Sonntagnachmittag im Stadion An der Alten Försterei auf eindrucksvolle Weise das Spitzenspiel der Bundesliga für sich entschieden und durch das hoch verdiente 2:0 gegen Borussia Dortmund die Tabellenführung gefestigt. Ja, die Eisernen dominierten mit ihrem mitunter rauen Stil, aber dennoch attraktiven Stil das Duell zwischen einem immer größer werdenden Klub und einem vermeintlichen Großklub fast gänzlich, erstickten jegliche Dortmunder Lust am Spiel im Keim - und erwiesen sich einmal mehr als äußerst effizient. Als Matchwinner trat dabei Janik Haberer in Erscheinung. Der 28-Jährige erzielte vor 22.000 Zuschauern für das Team von Urs Fischer beide Treffer.

Er wolle diesen Super-Sonntag, mit dem Spiel seiner Mannschaft, aber auch mit dem zweiten Spitzenspiel des Tages zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg einfach mal genießen, hatte der Schweizer Fußballlehrer vor der Partie gesagt. Und damit aus dem Genuss keinesfalls Verdruss wird, brachte er gegen die Borussen seine erste Elf - wenn man bei Union überhaupt von einer ersten Elf sprechen kann.

Rönnow irrlichtert durch sein Hoheitsgebiet

Jedenfalls waren Timo Baumgartl, Andras Schäfer und Christopher Trimmel von Beginn an auf dem Platz zu finden, während Paul Jaeckel als auch Genki Haraguchi noch nicht mal im Kader standen und Niko Gießelmann nur auf der Ersatzbank saß. Wobei die Nichtnominierung von Jaeckel und Haraguchi natürlich keineswegs aus Gründen einer schlechten Leistung, sondern auf Basis einer einer vernünftigen Belastungssteuerung erfolgte.

Ein Genuss war es dann tatsächlich vom Anpfiff weg – und das nicht für Fischer und für all diejenigen, die es mit Union halten, sondern auch für die neutralen Beobachter. Es stand ja zu befürchten, dass sich das Geschehen aufgrund der Taktikanpassung der Dortmunder erst mal vorwiegend nur zwischen und nicht in den Strafräumen abspielen könnte. Denn wie schon so manch anderer Trainer versuchte sich auch Dortmunds Edin Terzic daran, das 3-5-2 der Unioner zu spiegeln, mit einer Dreierkette-Abwehrkette, die in der Rückwärtsbewegung zu einer Fünfer-Abwehrkette wird. Aber nein, da war gleich jede Menge Leben drin.

Schäfer machte sogleich mit einem energischen Lauf und einem Schuss aus 16 Metern auf sich aufmerksam, wobei BVB-Keeper Gregor Kobel einen ersten Wackler hatte (5.). Auf der anderen Seite irrlichterte Union-Keeper Frederik Rönnow durch sein Hoheitsgebiet, doch Emre Can hatte bei seinem Kopfballversuch nicht die Höhe, um erfolgreich zu sein (7.). Und dann fiel aus dem Nichts auch noch die Führung für die Eisernen, besser gesagt nach einem harmlosen Rückpass der Dortmunder auf ihren Torwart.

Khedira nimmt Bellingham aus dem Spiel

Kobel versuchte sich dabei jedenfalls mit seinem linken Fuß an einer direkten Weiterleitung auf die rechte Seite, verlor den Halt, rutschte seitlich weg, sodass der Ball frei wurde und quer durch den Fünfmeterraum trudelte. Haberer hatte tatsächlich auf so ein Missgeschick spekuliert, spurtete schnell herbei und schob den Ball zum 1:o über die Linie. Fischer jubelte eher verhalten, auch die Fans der Eisernen verhaltener als sonst. Ja, da schwang in der achten Spielminute auch etwas Mitleid mit.

Terzic munterte seine Schützlinge zur direkten Reaktion auf, mit Gesten und Worten, doch im Endeffekt brachten die Profis in Schwarz und Gelb in der Folge tatsächlich nur ganz wenig zustande. Weil das bei Ballbesitz alles viel zu statisch und träge war, vor allen Dingen aber, weil die Unioner ihnen ständig zusetzten. Rani Khedira nahm Jude Bellingham aus dem Spiel, Julian Ryerson bearbeitete Thomas Meunier, Schäfer nervte da und dort und initiierte in der 21. Minute einen Angriff über die rechte Seite.

Auch Reus kann nichts bewirken

Der Ungar passte auf Sheraldo Becker, der mit einem Querpass seinen Kumpel Jordan Siebatcheu erreichte. Der brachte im Zweikampf mit Mats Hummels seinen mächtigen Körper ins Spiel, legte kurz auf Haberer ab, der mit einem wuchtigen, aber auch platzierten Schuss aus 20 Metern das 2:0 erzielte. Kobel war machtlos.

Wie unzufrieden Terzic mit der Leistung seiner Mannschaft war, zeigte sich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts. Gleich drei Wechsel hatte er nämlich zur Pause vollzogen, unter anderem riskierte er auch den Einsatz von Marco Reus, der nach einer mehrwöchigen Verletzungspause erstmals wieder im Kader stand. Auch das Experiment mit dem 3-5-2 erklärte er mit Rückgriff auf die angestammte Ordnung für gescheitert.

Doch weder Reus noch Julian Brandt noch Donyell Malen konnten irgendetwas bewirken. Oder umgekehrt: Es war beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit die Unioner, angeführt von den herausragenden Rani Khedira und Robin Knoche, dieses 2:0 trotz schwindender Kräfte ohne allzu großes Zittern nach Hause brachten. Nur drei Torchancen ließ sie noch zu. Die eine hatte Reus in der 78. Minute, die andere Youssoufa Moukoko eine Minute später, schließlich versuchte es auch noch mal Malen in der 83. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Rönnow war allerdings immer zur Stelle.