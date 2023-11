Was doch alles in gut einem Jahr passieren kann. Am 3. September des vergangenen Jahres war der FC Bayern München im Stadion An der Alten Försterei zu Gast – beide Mannschaften punktgleich. 1:1 trennten sich der 1. FC Union Berlin und die Bayern damals in einer Partie, die tabellarisch gesehen ein Spitzenspiel war. Bayern-Coach Julian Nagelsmann, mittlerweile Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft, bezeichnete die Eisernen zu diesem Zeitpunkt noch als den bislang „schwersten Gegner“, geriet nach dem Spiel regelrecht ins Schwärmen: „Das Stadion ist cool, der Klub ist cool, die Fans sind cool, Urs ist cool.“ Einen Spieltag später hatten der coole Klub und der coole Urs den FC Bayern München überholt, führten die Tabelle der Bundesliga für mehrere Wochen am Stück an und qualifizierten sich für die Champions League, Meister wurde dennoch (mal wieder) der FC Bayern München.

Dino Toppmöller heuerte im Sommer bei Eintracht Frankfurt an

Thomas Tuchel hatte zwischenzeitlich für Nagelsmann übernommen, auch Dino Toppmöller musste die Münchner mit seinem Cheftrainer verlassen, heuerte im Sommer nun selbst als Chefcoach bei Eintracht Frankfurt an. Das 1:1 im vergangenen Jahr hat er noch im Kopf, aber „jetzt sind die Voraussetzungen ganz andere“, sagte er am Freitag vor seinem nächsten Auftritt im Stadion An der Alten Försterei. „Sie sind gut in die Saison reingekommen, aber diese Niederlagenserie danach zu beobachten, ist auch für uns ungewöhnlich“, sagt der Eintracht-Trainer mit Blick auf die elf Pflichtspielniederlagen der Eisernen am Stück. Die Aufgabe aber schätzt er dennoch als gar nicht so einfach ein. Einerseits sage man ja immer, dass angeschlagene Boxer besonders gefährlich seien, „aber klar ist auch, dass Union nicht vor Selbstvertrauen strotzen wird“.

Genau diese Ungewissheit mache die Aufgabe in der Alten Försterei noch etwas schwerer, als sie dort ohnehin schon sei. Denn dort, in der Heimstätte der Eisernen, wird aus seiner Sicht „Fußball gearbeitet“. Was übrigens auch für seine Mannschaft gelte und er gar nicht despektierlich meine. Schließlich sind die Erfolge der vergangenen Jahre Bestätigung für die Unioner und deren Herangehensweise. „Union ist eine Mannschaft, die eine sehr intensive Spielweise an den Tag legt, die extrem laufstark ist und die grundsätzlich offensiv gute Abläufe hat“, so Toppmöller.

Daran habe auch die aktuelle Phase nichts geändert, vielleicht stärke sie sogar die Fokussierung der Eisernen auf ihre Tugenden. Der Eintracht-Coach jedenfalls glaubt, dass Urs Fischer seinen Spielern mit auf den Weg geben wird, „über die Zweikämpfe in das Spiel zu finden, aggressiv zu sein – da müssen wir dagegenhalten und von Anfang an bereit sein und die Tür nicht einen Spalt öffnen. Wir müssen total bereit und nicht überrascht sein, wenn es in den ersten Zweikämpfen mal richtig scheppert.“

Eintracht Frankfurt kann mit Dreifachbelastung gut umgehen

Nach ihrer ersten Saison in der Champions League haben sich die Frankfurter am Ende der vergangenen Spielzeit für die Conference League qualifiziert und bekommen auch diesmal den Spagat zwischen drei Wettbewerben gut gemeistert. In der Bundesliga hält die Mannschaft als Siebter den Anschluss an die internationalen Plätze, in der Conference League ist das Team Gruppenzweiter und im DFB-Pokal konnte man sich am Mittwoch glanzlos, aber erfolgreich mit 2:0 beim Drittligisten Viktoria Köln durchsetzen.



Erfolgserlebnisse, die im Moment bei den Eisernen ausbleiben. An einen Selbstläufer für die Eintracht aber glaubt Dino Toppmöller nicht, sieht zudem auf den Rängen einen wichtigen Faktor: „Vor allem mit dem Publikum im Rücken, das jetzt auch in der Zeit, wo sich ein paar Misserfolge angehäuft haben, total hinter der Mannschaft steht. Das hilft Union in so einer Phase extrem.“ Damit, aber auch mit der zu vermutenden Aggressivität der Eisernen gilt es umzugehen, mit viel Kampf und nicht mit spielerischer Finesse. Denn: „Für uns geht es nicht darum, dort einen Schönheitspreis zu gewinnen, dafür ist das Spiel nicht prädestiniert“, so Toppmöller.