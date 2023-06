Fair-Play-Preis für Profis von Union Berlin: Hilfe für verletzten Fotografen

Die Berliner Spieler rufen Hilfe herbei, nachdem ein Fotograf in den Stadiongraben gestürzt ist.

Die Berliner Spieler rufen Hilfe herbei, nachdem ein Fotograf in den Stadiongraben gestürzt ist. David Inderlied/dpa

Die Deutsche Fußball-Liga hat die Profis des 1. FC Union Berlin mit dem Fair-Play-Preis der Saison 2022/23 ausgezeichnet. Anlass für die Ehrung war deren Reaktion nach einem Unfall während der Bundesliga-Partie der Eisernen am vierten Spieltag beim FC Schalke 04. Nach einem Torerfolg der Berliner beim 6:1-Sieg im August war ein Fotograf von einer Balustrade in den Stadiongraben gestürzt. Die Spieler um Rani Khedira, Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu brachen ihren Torjubel sofort ab und signalisierten den Teamärzten, dass medizinische Hilfe dringend notwendig sei. Der verletzte Fotograf kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, das er einen Tag nach dem Spiel wieder verlassen konnte.

„Neben dem erstmaligen Erreichen der Uefa Champions League gehören die Unioner auch außerhalb des Spielfeldes zu den Gewinnern der abgelaufenen Spielzeit“, hieß es am Donnerstag in einer DFL-Mitteilung zu der Auszeichnung. Der Verein selbst reichte die Glückwünsche an die Fans beider Teams weiter, die die Dramatik auch erkannt hatten. „Wir sind uns alle einig, dass es Wichtigeres gibt als Fußball. Die Gesundheit zum Beispiel. Beide Fanlager haben umgehend reagiert und dafür gesorgt, das schnell geholfen werden konnte. Euch gebührt die Aufmerksamkeit“, schrieb der Klub auf seinem Twitter-Account.