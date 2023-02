Union Berlin gegen Mainz 05: Hier läuft es live im TV

Der 1. FC Union Berlin siegt einfach munter weiter. Am Sonnabend (15.30 Uhr) gastiert der FSV Mainz 05 in Köpenick. Wo Sie das Spiel live im TV sehen können.

Alle Anhänger des 1. FC Union Berlin haben an den Eisernen derzeit mächtig Freude. Die Köpenicker eilen von Sieg zu Sieg. In der Liga sind es in diesem Jahr bislang drei in Serie, zudem wurde unter der Woche der VfL Wolfsburg mit einem 2:1-Heimsieg aus dem Pokal gekegelt.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) wartet auf die Mannschaft von Trainer Urs Fischer zum Abschluss der zweiten Englischen Woche am Stück der 1. FSV Mainz 05. Die Rheinhessen schieden einen Tag nach dem Union-Sieg aus dem Pokalwettbewerb aus, unterlagen dem FC Bayern mit 0:4.

Die Zuschauer, die die Begegnung zwischen dem Tabellenzweiten und -elften nicht live im Stadion An der Alten Försterei verfolgen können, können wie gewohnt exklusiv auf Sky am TV zuschauen. Das Einzelspiel läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 5.

Wer auch bei den anderen Spielen auf dem Laufenden bleiben will, sollte die Samstags-Konferenz auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 einschalten. Parallel zur Partie des 1. FC Union Berlin spielen der VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg, Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC und der 1. FC Köln gegen RB Leipzig.

Zusammenfassungen der Partie sehen Sie ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau oder ab 23 Uhr im ZDF-Sportstudio. Alle Infos zur Partie finden Sie wie gewohnt auch bei der Berliner Zeitung.

Union-Trainer Urs Fischer blickt dem Aufeinandertreffen mit Mainz 05 gespannt entgegen: „Ich erwarte ein enges Spiel, kampfbetont, geprägt von vielen Zweikämpfen. Wir sollten als Union Berlin nicht vom vermeintlich kleinen Mainz 05 sprechen“, will er den Gegner trotz der aktuellen Euphoriewelle keinesfalls unterschätzen.