Transfer-Gerücht: Holt Union einen Linksverteidiger aus Österreich?

Das Trainingslager des 1. FC Union Berlin geht am Dienstag zu Ende. Die L’Équipe berichtet nun vom Interesse an einem Spieler aus der Bundesliga.

Wie aktiv wird der 1. FC Union Berlin im Winter noch auf dem Transfermarkt? Nach dem Abgang von Tymoteusz Puchacz zu Panathinaikos Athen ist auf den defensiven Außenpositionen ein Platz frei geworden.

In Julian Ryerson, der das Interesse von Brighton & Hove Albion geweckt haben soll, Niko Gießelmann und Kapitän Christopher Trimmel stehen aktuell noch drei gestandene Außenverteidiger zur Verfügung. Tim Maciejewski hinterließ im Trainingslager im spanischen Campoamor einen engagierten Eindruck und beackerte auch gleich im ersten Test gegen den FC Augsburg die rechte Seite, doch der 21-Jährige benötigt regelmäßige Spielpraxis, um auch auf Dauer auf gehobenem Bundesliga-Niveau konstant mithalten zu können.

Bis zum Sommer vergangenen Jahres war Maciejewski nach Österreich zu Austria Klagenfurt verliehen. Dort kam er in insgesamt 30 Pflichtspielen zum Einsatz. Eine erneute Leihe, beispielsweise in die Zweite Liga, würde dem gebürtigen Berliner sicherlich guttun.

Nach Österreich könnte jetzt eine Spur auf der Köpenicker Suche nach einem weiteren Außenverteidiger führen. Die französische Sportzeitung L’Équipe berichtet, dass Union Berlin ein Auge auf Hakim Guenouche geworfen haben soll. Der 22-jährige Franzose beackert die linke Seite von Austria Lustenau, erzielte vor der WM-Pause im November sein erstes Saisontor in der Bundesliga.

Hat Union-Trainer Urs Fischer einen Spieler aus Österreich im Visier? Matthias Koch

Neben Union Berlin soll allerdings auch der FC Nantes sein Interesse an Guenouche geäußert haben. Dessen Vertrag in Lustenau läuft im Sommer nach dann zwei Jahren aus, der Klub aus der Ligue 1 dürfte demnach auf einen ablösefreien Transfer spekulieren. Angesichts des Winter-Wechsels von Puchacz hätte Union allerdings schon für die Rückrunde Bedarf. Union Berlin wollte sich auf Nachfrage der Berliner Zeitung zum Transfer-Gerücht nicht äußern.

Der Verein tritt am Mittwoch die Rückreise nach Deutschland an, testet dann am Samstag (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei gegen MSK Zilina aus der Slowakei. Genau eine Woche später (21. Januar, 15.30 Uhr) gastiert 1899 Hoffenheim im ersten Bundesligaspiel nach der WM-Pause in Berlin-Köpenick.