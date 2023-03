Union Berlin empfängt Stuttgart: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Der 1. FC Union Berlin startet in den Schlussspurt der Bundesliga-Saison. Hier lesen Sie, wo das Spiel gegen den VfB Stuttgart live im TV zu sehen ist.

Die Länderspielpause hat ein Ende, die Fußball-Bundesliga startet in den 26. Spieltag und damit gleichzeitig in das letzte Viertel der Saison. Das Rennen um die Meisterschaft ist genauso eng wie der Abstiegskampf und Union Berlin, hinter dem FC Bayern und Borussia Dortmund auf Rang drei, will noch ein gewichtiges Wörtchen um die Qualifikation für die Champions League mitsprechen.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) empfangen die Köpenicker den VfB Stuttgart. Die Schwaben sind mit Trainer Bruno Labbadia aktuell Tabellenletzter und brauchen jeden Punkt für den Ligaverbleib.

Das Stadion An der Alten Försterei ist mit 22.012 Zuschauern einmal mehr restlos ausverkauft. Alle, die kein Ticket für das Spiel haben, können die Begegnung allerdings live im TV verfolgen.

Auf dem Pay-TV-Sender Sky können alle Zuschauer das Spiel des 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart sowohl als Einzelspiel in voller Länger als auch in der Konferenz mit den weiteren Partien des Tages sehen.

Im Jahresabo bezahlen Sie aktuell gerechnet auf einen Monat 25 Euro, nach einem Jahr erhöht sich der Preis auf 35,50 Euro im Monat. In diesem Paket sind nicht nur alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga, sondern auch alle Spiele der 2. Bundesliga enthalten.