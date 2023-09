Krise beim 1. FC Union Berlin? Urs Fischer: „Verspüre keinen Druck...“

Drei Spiele, drei Niederlagen: Die Ergebnisse des 1. FC Union Berlin der vergangenen Wochen lesen sich auf dem Papier nicht gut. Klar, gegen Leipzig (0:3) spielten die Köpenicker zeitweise in Unterzahl, in Wolfsburg (1:2) sah Torhüter Frederik Rönnow zweimal nicht glücklich aus und bei Real Madrid (0:1) wäre alles andere als eine Niederlage sowieso eine große Überraschung gewesen. Trotzdem oder gerade deshalb wäre ein Erfolgserlebnis nun mal wieder dringend notwendig.

Die nächste Chance auf einen dreifachen Punktgewinn in der Bundesliga bietet sich der Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Sonnabend (15.30 Uhr). Dann ist die TSG Hoffenheim zu Gast, die zuletzt dreimal in Serie gewonnen hat, sich mit einem Sieg also selbst oben in der Tabelle festsetzen könnte. Am Freitag musste der Schweizer auf der Spieltags-Pressekonferenz die Frage beantworten, ob er derzeit besonders angespannt sei.

„Ich verspüre keinen Druck. Unser Saisonziel sind 40 Punkte und ich glaube damit liegen wir aktuell noch gut im Rennen“, sagte Fischer und konnte sich auch einen kleinen Seitenhieb in Richtung der Journalisten nicht verkneifen: „Wenn ihr irgendwo eine Krise ausgemacht habt, dann müsst ihr die Frage selbst beantworten.“

Es wäre wohl tatsächlich zu früh, von einer Krise zu sprechen. Ein Drittel aller Bundesliga-Teams hat auch nach vier Spieltagen noch keinen Sieg geholt, demgegenüber stehen bei Union sechs Zähler, die an den ersten beiden Spieltagen gegen Mainz (4:1) und in Darmstadt (4:1) eingesammelt wurden. Aber der Leistungsabfall – zumindest in den beiden Liga-Partien zuletzt – sollte gegen die Kraichgauer am besten gestoppt werden. „Wir brauchen dazu den Mut, den wir in Madrid in der ersten halben Stunde gezeigt haben“, erklärte Fischer.

Sinnbildlich für die abnehmende Intensität der vergangenen Wochen steht derzeit David Fofana. Am ersten Spieltag gegen Mainz lieferte er noch eine überragende Vorstellung ab, bestätigte damit die Eindrücke aus der Vorbereitung, in der er beispielsweise gegen Atalanta Bergamo doppelt getroffen hatte. In Madrid setzte ihn Fischer erstmals in dieser Saison auf die Bank. Nachdem er eingewechselt wurde, ging er vor dem entscheidenden Gegentor nicht aggressiv in den Zweikampf gegen Fede Valverde.

1. FC Union Berlin: Einsatz von Král fraglich, Haberer ist zurück

„Ich glaube, dass die Spieler, die zu uns gestoßen sind und die Bundesliga vorher noch nicht kannten noch einen Moment brauchen. Den sollten wir ihnen aber auch zugestehen“, erklärte Fischer mit Blick auf Fofana, der seinen Platz in der Startelf erst einmal an Sheraldo Becker verloren zu haben scheint. Mit Blick auf das weitere Personal verriet Fischer, dass neben den bekannten Ausfällen von András Schäfer, Rani Khedira, Robin Knoche (alle verletzt) und Kevin Volland (gesperrt) auch der Einsatz des angeschlagenen Alex Král fraglich ist.

Der Tscheche musste in Madrid schon in der ersten Halbzeit behandelt werden, biss danach aber auf die Zähne und hielt bis zum Ende durch. Erste Alternative auf der Sechser-Position dürfte bei einem tatsächlichen Ausfall Králs der Franzose Lucas Tousart sein. Janik Haberer, der in Madrid gesperrt fehlte, dürfte auf der Achter-Position in die Startelf zurückkehren. Leonardo Bonucci, bei seinem Debüt glänzender Knoche-Vertreter, steht nach muskulären Problemen wieder zur Verfügung.