Mit einer Klatsche in die WM-Pause: Union Berlin geht in Freiburg mit 1:4 unter

Der 1. FC Union Berlin hat dieses für ihn so ausgesprochen erfolgreiche Jahr 2022 mit Niederlage beendet. Mit einem 1:4 (0:4) beim SC Freiburg, das genauso wenig zu diesem Jahr passen will wie das 0:5 in Leverkusen vor einer Woche.

Es war jedenfalls so, dass der Auftritt der Köpenicker im schicken neuen Stadion des Sportclubs von der ersten Minute an von vielen, vielen Fehlern gekennzeichnet war, von allerlei Problemen beim Spielaufbau und bei der Spielfortführung zudem, ja mitunter wirkte sie zumindest in der ersten Spielhälfte - was doch arg irritierte - sogar etwas überfordert. Somit geht die Mannschaft von Urs Fischer, die über Wochen hinweg Spitzenreiter der Liga war, mit 27 Punkten als Tabellenfünfter in die zehnwöchige WM-Pause. Und es sieht danach aus, als hätte sie diesen XXL-Break tatsächlich bitter nötig.

Aufgrund der Gelbsperre von Rani Khedira hatte sich Unions Erfolgscoach zu einem personellen Wechsel im Mittelfeld gezwungen gesehen. Als Ersatz für den erstaunlicherweise nicht für die WM nominierten Zentrumsspieler hatte er sich - wenig überraschend - Paul Seguin ausgeguckt, den 27 Jahre alten Magdeburger, der zuletzt allerlei gute Ansätze gezeigt hatte, aber leider einen rabenschwarzen Tag erwischen sollte. Wobei es ihn kaum trösten dürfte, dass er damit nicht alleine war.

In der 6. Minute unterlief Seguin nach einem abgewehrten Eckball von Christopher Trimmel in der Rückwärtsbewegung gleich mal ein schlampiger Pass, aus dem die Freiburger sogleich einen Konter ableiteten. Vincenzo Grifo war es, der handlungsschnell die Möglichkeiten dieser Situation erkannte, mit einem Steilpass Michael Gregoritsch ins Laufen und sich selbst mit einem entschlossenen Spurt in Position brachte.

Gregoritsch zog Robin Knoche auf sich, passte im rechten Moment zurück auf Grifo, der mühelos aus sieben, acht Metern zum 2:0 für die Gastgeber einschieben konnte. Keeper Lennart Grill war machtlos. 0:2 aus Sicht der Unioner nach sechs Minuten? Ja, denn in der dritten Minute war Schiedsrichter Deniz Aytekin erstmals auf unrühmliche Art und Weise in Erscheinung getreten.

Mag schon sein, dass Trimmel bei einer Flanke des erstaunlicherweise für die WM nominierten Christian Günther den Ball ein bisschen mit der Hand berührt hatte, aber in dieser Szene nach Studium der Zeitlupe auf Handelfmeter zu entscheiden, war nicht nur kleinlich, sondern einfach nur falsch. So aber bekam Grifo die Chance zur frühen Führung - und nutzte diese mit sicherem Fuß.

Knoche verschießt einen Foulelfmeter

Richtig lag Aytekin, der schon in den Wochen zuvor mit der einen oder anderen zweifelhaften Entscheidung seinem Ruf geschadet hatte, hingegen mit der Deutung einer Szene aus der 10. Spielminute. Nicolas Höfler hatte dabei Sheraldo Becker an der Strafraumgrenze attackiert und zu Fall gebracht, die Frage war nur, ob im Strafraum oder außerhalb des Strafraums. Es ging um Zentimeter, schließlich offenbarten die Fernsehbilder, dass Becker beim Foul genau auf der Strafraummarkierung stand. Doch Robin Knoche, der ansonsten so nervenstarke Abwehrchef, auch das passte ins Bild, scheiterte vom Punkt an SC-Keeper Mark Flekken.

Entschieden war die Partie, die als Spitzenspiel angekündigt worden war, diesem Titel aber aufgrund der Schwäche der Unioner und aufgrund des seltsamen Verlaufs nicht gerecht werden konnte, im Endeffekt nach 20 Minuten. Ritsu Doan war auf dem Flügel Julian Ryerson entwischt, Innenverteidiger Diogo Leite eilte zur Hilfe, war aber nicht schnell genug, um Doan zu stellen, versuchte im eigenen Strafraum mit seinem Einsatz noch zu retten, was nicht mehr zu retten war. Aytekin entschied erneut auf Strafstoß, was allemal vertretbar war, nur die Rote Karte gegen Leite war überzogen - und letztlich spielentscheidend, weil Grifo mit einem platzierten Elfmeter seinen lupenreinen Hattrick perfekt machen konnte.

An Tagen wie diesen ist kein Comeback beziehungsweise eine sensationelle Wende möglich, das spürten die Unioner, die ein paar Minuten brauchten, um sich von diesen Rückschlägen zu erholen, um sich zu sortieren. Die allerdings mit dem Halbzeitpfiff auch noch das 0:4 hinnehmen mussten, bei dem Doan die Vorarbeit und Gregoritsch mit einem Lupfer die Fein- und Abschlussarbeit leistete. Fischer wusste was zu tun ist, brachte für Stürmer Becker im Sinne einer „Ergebnissicherung“ den Abwehrmann Paul Jaeckel.

Aus dem zweiten Spielabschnitt gibt es letztendlich nicht allzu viel zu berichten, außer dass die Unioner sich keineswegs gehen ließen, mit neun Feldspielern die Reihen so dicht schließen konnten, dass die Freiburger zu keinem weiteren Treffer kamen. Der Treffer zum 1:4 durch Sven Michel in der 85. Minute, der nach Foul an Danilho Doehki infolge des vierten Strafstoßes der Partie zustande kam, tat nichts mehr zur Sache. Es sei denn, man wertet ihn als Zeichen moralischer Standfestigkeit.