1. FC Union Berlin: Christopher Trimmel und das besondere Wiedersehen

Bei Temperaturen um die 30 Grad im Schatten ist der 1. FC Union Berlin in die neue Trainingswoche gestartet. In der Hitze von Köpenick bekam der Großteil der Anhänger, die sich an den Nebenplatz des Stadions an der Alten Försterei begeben hatten, erstmals die beiden Zugänge Brenden Aaronson (Leeds United) und David Fofana (FC Chelsea) zu sehen, die am Samstag bei der 2:3-Niederlage im Test beim ungarischen Pokalsieger Zalaegerszegi TE FC debütiert hatten. Aaronson hatte trotz der Pleite gleich mit seinem ersten Torerfolg auf sich aufmerksam gemacht.

Das vergangene Spiel gerade erst abgehakt, steht für die Eisernen am Mittwoch (18.15 Uhr, Alte Försterei) schon die nächste ernsthafte Bewährungsprobe auf dem Programm. Der österreichische Rekordmeister Rapid Wien gibt seine Visitenkarte in Berlin ab und dürfte der Mannschaft von Trainer Urs Fischer sicher den ein oder anderen Hinweis geben, woran in der Vorbereitung noch gearbeitet werden muss.

Für Christopher Trimmel ist die Begegnung mit Rapid ein ganz besonderes Wiedersehen. In Köpenick längst zu Identifikationsfigur und Publikumsliebling aufgestiegen, schlägt in seiner Brust aus sportlicher Sicht natürlich auch immer noch ein zweites Herz. Insgesamt sechs Jahre trug er das grün-weiße Rapid-Trikot, das er im Sommer 2014 gegen das rot-weiße Union-Dress eintauschte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Der Kontakt dorthin ist nie abgebrochen“, erzählte der Österreicher am Montag in einer Medienrunde. Steffen Hofmann, der bei Rapid als Geschäftsführer Profifußball fungiert, war Trimmels Mitspieler. Sportdirektor Markus Katzer und Amateur-Trainer Stefan Kulovits ebenso. „Ich freue mich, viele bekannte Gesichter zu sehen“, so der 36-Jährige, der am Montag erstmals in der Vorbereitung seinen Konkurrenten im Kampf um die Position auf der rechten Außenbahn begrüßen konnte.

Als letzter Spieler des aktuellen Kaders ist Josip Juranovic wieder ins Training eingestiegen. Mit der kroatischen Nationalmannschaft hatte er am 18. Juni das Nations-League-Endspiel gegen Spanien im Elfmeterschießen verloren. Im anschließenden Urlaub hatte er seiner langjährigen Partnerin Lana das Ja-Wort gegeben, mit reichlich positiver Energie sollte er nun also zurück in der Hauptstadt sein. Jetzt geht es in den kommenden Wochen sowohl für Trimmel, als auch für Juranovic darum, sich die Gunst von Trainer Urs Fischer zu erarbeiten. „Konkurrenz belebt das Geschäft und den Kampf um die Position werden wir beide professionell annehmen“, erklärte Trimmel.

Nach dem Spiel gegen Rapid Wien testet der 1. FC Union Berlin am Samstag (15 Uhr, Alte Försterei) gegen Zweitligist Holstein Kiel. Das besondere an diesem Test: Beide Teams werden sich nicht zwei mal 45 Minuten, sondern vier mal 30 Minuten gegenüberstehen. Fischer dürfte auch gegen die Schleswig-Holsteiner munter durchwechseln, dann aber fast allen Spielern 60 statt 45 Minuten Einsatzzeit geben.