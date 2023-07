Der 1. FC Union Berlin leiht Brenden Aaronson für ein Jahr von Leeds United aus

In den drei Trainingslager-Tagen in Bad Saarow war er noch nicht dabei, ab Sonntag aber ist sein Wechsel zum 1. FC Union Berlin perfekt. Vom Premier League-Absteiger Leeds United kommt Brenden Aaronson nach Köpenick, wie Union am Sonntag mitteilte. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wird für eine Spielzeit ausgeliehen. Zu den Konditionen, etwa ob eine Kaufoption bestehe, machte Union keine Angaben.

„Brendens Zusage hat uns sehr gefreut, er ist ein Spielertyp, den wir nicht haben, der unserem Offensivspiel gut tun wird“, wird Unions Kaderplaner Oliver Ruhnert in der offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert. „Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über viel internationale Erfahrung und wird unseren Kader auf hohem Level ergänzen.“

Der Nationalspieler der USA war im vergangenen Sommer von RB Salzburg nach Leeds gewechselt. Ein Tor und drei Vorlagen steuerte Aaronson in insgesamt 40 Pflichtspielen bei. Den Abstieg mit Leeds konnte Aaronson aber nicht verhindern. „Unions Weg und der Erfolg der letzten Jahre blieben auch in den USA, Österreich oder England nicht unbemerkt. Dass ich nun hier bin und mit Union auch in der Champions League spielen kann, daran hätte ich vor einem Jahr nicht geglaubt. Ich blicke voller Freude und Zuversicht auf das vor uns liegende Jahr und möchte dazu beitragen, dass wir eine weitere erfolgreiche Saison spielen werden“, so Aaronson bevor auch er in das Training des 1. FC Union Berlin einsteigen wird.