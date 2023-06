Sorry, Steffen Baumgart: Hollerbach entscheidet sich für den 1. FC Union Berlin

Eine Bestätigung des Transfers steht noch aus. Aber offenbar hat sich Benedict Hollerbach (22) dazu entschlossen, künftig für den 1. FC Union Berlin zu stürmen. Das jedenfalls meldet das Fachmagazin Kicker.

Hollerbach, geboren in Starnberg, hatte in dieser Woche noch am Training des SV Wehen Wiesbaden teilgenommen. Wenngleich schon ziemlich sicher war, dass er nicht beim Zweitligaaufsteiger bleiben wird. Dem torgefährlichen Flügelstürmer (14 Treffer, fünf Assists in der vergangenen Drittligasaison) lagen nämlich gleich mehrere Angebote vor.

Der 1. FC Köln mit dem ehemaligen Union-Profi Steffen Baumgart als Trainer wollte ihn, aber auch der Bundesligaaufsteiger 1. FC Heidenheim und der FC Augsburg, schlussendlich erlag er allem Anschein nach dem Werben von Unions Kaderplaner und Manager Oliver Ruhnert. Über die Höhe der Ablösesumme und die Laufzeit des Vertrages wurde bis dato nichts bekannt.

Beim FC Bayern ausgebildet

Man könnte im Fall Hollerbach auch von einem typischen Ruhnert-Transfer sprechen. Hollerbach ist bestens ausgebildet, (1860 München, FC Bayern, VfB Stuttgart), war Jugend-Nationalspieler, schaffte dann aber nicht sogleich den Sprung von der Junioren- in die Senioren-Bundesliga. Er sah sich zum Umweg über Wehen Wiesbaden gezwungen, war dort ab Sommer 2020 von Anfang an Stammspieler. Und er traut sich was, denn in Köpenick erwartet ihn scharfer Konkurrenzkampf.