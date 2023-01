Jamie Leweling über erstes Halbjahr bei Union Berlin: „Schwer für mich“

Oft spricht Jamie Leweling nicht mit der Presse. Doch nach dem zweiten Testspiel des 1. FC Union Berlin im Campoamor-Camp gegen den FC Augsburg (4:1) stand der pfeilschnelle Angreifer den Journalisten in der Mixed Zone Rede und Antwort.

Dabei gewährte der 21-Jährige Einblick in sein sportliches Leben und zog ein Zwischenfazit: „Das erste Halbjahr war schon relativ schwer für mich. Ich musste viel lernen, mich an den Fußball anpassen. Aber ich komme immer besser rein. Ich denke, dass die Rückrunde für mich persönlich positiver verläuft. Natürlich will ich der Mannschaft damit auch helfen.“

Auch sein Coach Urs Fischer gab an: „Es hat schon auch damit zu tun, dass er sich vielleicht ganz vorne noch ein bisschen schwertut. Das muss er entsprechend akzeptieren, wenn wir im 5-3-2 spielen, dann gibt es keine Flügel.“

Das nimmt der Außenbahnwirbler an: „Ich bin eigentlich ein gelernter Flügelspieler. Dadurch, dass wir in Fürth viel mit zwei Stürmern gespielt haben, habe ich letztes Jahr die meiste Zeit als Stürmer gespielt. Deswegen bin ich auch zu Union gekommen, die haben mich als Stürmer geholt.“

Jamie Leweling behauptet den Ball gegen Josué Mbila (M.) und Raphael Framberger. Stefan Bröhl

Jamie Leweling muss sich in Sachen Konstanz und Körperlichkeit entwickeln

In Köpenick sei das Niveau allerdings viel höher, was man auch anhand der Tabelle sehen könne: „Ist natürlich was anderes – Fürth und Union. Hier ist das Läuferische viel mehr gefragt, das Körperliche.“ Gerade in Letzterem hat er auf höchstem Bundesliga-Level noch Verbesserungspotenzial.

Ebenso in Sachen Konstanz. All das waren triftige Gründe, weshalb sich der vielseitig einsetzbare Angreifer bei den Eisernen noch nicht in den Vordergrund spielen konnte. Bisher kommt er lediglich auf zehn Kurzeinsätze, in denen er allerdings das 2:1-Siegtor von Danilho Doekhi gegen Borussia Mönchengladbach in der siebten Minute der Nachspielzeit vorbereitete.

Doch er kann so viel mehr. Wer ihn einmal live gesehen hat, der weiß, dass Leweling mit seiner Dribbelstärke, Kreativität, Vielzahl an Tricks, engen Ballführung und seinem Tempo (Spitzengeschwindigkeit 34,37 km/h) eine Offensivwaffe sein könnte, die den Unterschied ausmacht.

Jamie Leweling (r.) spielt genau rechtzeitig ab, kurz bevor Augsburgs Routinier Daniel Caligiuri an den Ball kommen kann. Stefan Bröhl

Jamie Leweling debütierte bereits mit 18 Jahren für Greuther Fürths Profis

Möglicherweise hilft ihm auf dem Weg dorthin ein Treffer wie gegen Augsburg: „Für das Selbstbewusstsein ist es natürlich wichtig, Tore zu schießen. Gerade als Stürmer“, erklärte Leweling, der über den 1. FC Schnaittach (2005 bis 2010) und 1. SC Feucht (2010 bis 2012) zum 1. FC Nürnberg (2012 bis 2017) kam, ehe er sich dem Erzrivalen, der SpVgg Greuther Fürth (2017 bis 2019), anschloss.

Beim Kleeblatt gelang ihm aufgrund seiner erwähnten Stärken der Sprung von der U19 in die Profimannschaft, für die er am 28. Juli 2019 unter Coach Stefan Leitl im Alter von 18 Jahren, fünf Monaten und zwei Tagen beim 0:2 gegen den FC Erzgebirge Aue debütierte.

Es sollten noch 83 weitere Einsätze für Fürth hinzukommen (neun Tore, sechs Vorlagen), obwohl er sehr leistungsschwankend agierte und seine Fähigkeiten zu selten einbringen konnte. Wenn er sich in Berlin durchsetzen will, muss er sich in dieser Hinsicht weiterentwickeln.

Jamie Leweling (v.-l.) muss sich im Training beweisen bzw. anbieten und körperlich weiter zulegen, auch wenn er es Rani Khedira (v.-r.) hier schwer macht, an den Ball zu kommen. Stefan Bröhl

Jamie Leweling hat bei Union Berlin (form-)starke Konkurrenz

Schließlich präsentieren sich seine Konkurrenten Sheraldo Becker, Jordan Siebatcheu und ganz besonders Sven Michel sowie Kevin Behrens im spanischen Trainingslager in guter Verfassung. Leweling muss daher mehr als nur eine Schippe im Vergleich zur ersten Saisonhälfte drauflegen, wenn er sich da durchsetzen will.

Erst mal muss er sich aber noch im Camp beweisen. Dort sagte er zu den beiden Tests gegen den FCA: „Ich denke, wir haben zwei gute Spiele gemacht.“ Er könne natürlich besonders für das sprechen, wo er selbst mitgewirkt hat: „Wir hatten viel Ballbesitz, 4:1 gewonnen, war eine seriöse Leistung und ein verdienter Sieg.“