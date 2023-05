Der 1. FC Union Berlin buhlt offenbar um Schalkes Mittelfeldass Alex Kral

Der 1. FC Union Berlin hat allem Anschein nach großes Interesse an der Verpflichtung von Alex Kral, der beim Ligakonkurrenten FC Schalke 04 eine klasse Hinrunde spielt, als zentraler Mittelfeldspieler maßgeblich Anteil daran hat, dass die Königsblauen nach einer desaströsen Vorrunde vier Spieltage vor Schluss noch ziemlich gute Chancen auf den Klassenerhalt haben. Wie Sky berichtet, soll es in der Länderspielpause bereits zu einem Treffen zwischen den Eisernen und dem 24 Jahre alten Tschechen gekommen sein. Auch von einem Schalker Gegenangebot inklusive einer satten Gehaltserhöhung ist die Rede, wenngleich dies natürlich nur bei einem Nichtabstieg des Traditionsklubs Sinn macht.

Man kennt sich bereits: Union-Coach Urs Fischer und Alex Kral beim Gastspiel der Schalker in Köpenick. dpa/Gora

Auch bei RB Leipzig schon mal auf der Wunschliste

Nun ist es allerdings so, dass im Fall Kral auch der Fußball-Weltverband (Fifa) eine entscheidende Rolle spielt. An sich steht der 35-fache Nationalspieler, dessen Marktwert aktuell auf knapp sechs Millionen Euro taxiert wird, nämlich noch bis zum Sommer 2024 bei Spartak Moskau unter Vertrag, machte allerdings von einer Sonderregelung der Fifa Gebrauch, wonach es infolge des Einmarsches der russischen Armee in die Ukraine ausländischen Profis in Russland erlaubt ist, ihre Verträge für ein Jahr auszusetzen und auf Leihbasis zu wechseln. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass diese Sonderregelung verlängert wird, eine offizielle Bestätigung gibt es indes noch nicht.

Kral, der vor seiner Zeit in Moskau für FK Teplice und Slavia Prag aktiv war und auch bei Hertha BSC und RB Leipzig zwischenzeitlich auf der Wunschliste stand, kann auf unterschiedlichen Defensiv-Positionen agieren, gern auch als Innenverteidiger, am liebsten allerdings als „Sechser“ vor der Abwehr. Bei Union stünde er infolgedessen mit Rani Khedira in Konkurrenz, gleichwohl macht es durchaus Sinn, einen Back-up für die Schlüsselfigur im Spiel der Köpenicker zu verpflichten.