Union Berlin gegen VfL Bochum: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Fans des 1. FC Union Berlin schauen beim Training an der Alten Försterei vorbei. Matthias Koch/Imago

In der Hinrunde kassierte Union Berlin zwei Tore beim VfL Bochum und verlor überraschend gegen den damaligen Tabellenletzten mit 1:2. Am kommenden Sonntag um 17:30 empfangen die Köpenicker das Kellerkind und haben seit der Hinrunde immer noch eine Rechnung offen. Am Freitag sprach Unions Trainer Urs Fischer während der Pressekonferenz vom wichtigen Spiel und betonte, dass Bochum ganz und gar nicht zu unterschätzen sei. Zwar haben die Bochumer das letzte Bundesligaspiel gegen Stuttgart 2:3 verloren, aber der Abstiegskampf ist lange noch nicht zu Ende.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch hat nämlich in dieser Saison gegen Top-Teams, wie RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, sogar jeweils drei Punkte nach Hause gebracht (1:0 und 3:0). Eine Kopie des Hinspiels möchte aber von den Köpenickern verhindert werden.

Die Begegnung wird exklusiv und live auf dem Streamingdienst DAZN übertragen. Moderator Daniel Herzog wird gemeinsam mit Experte Benny Lauth die Zuschauer ab 17 Uhr begrüßen, bevor um 17:30 Uhr der Anstoß erfolgt und Kommentator Michael Born das Spiel begleitet.

Die gesamten 90 Minuten der Partie können die Zuschauer über einen Livestream bei DAZN verfolgen. Wer das Spiel nicht verpassen möchte, kann sich für ein DAZN-Paket, das auch die Bundesliga-Übertragungen beinhaltet, anmelden. Derzeit gibt es die Monatsmitgliedschaft ab 24,99 Euro. Wer es nicht schafft das Spiel zu schauen, kann hier unseren Liveticker verfolgen.