Wenn sich Union-Manager Oliver Ruhnert ärgern muss, dann über Hansi Flick

In einem Interview erneuert der Manager des 1. FC Union Berlin seine Kritik am Bundestrainer. Aber auch die an der Nachwuchsarbeit in Deutschland.

Es ist hinlänglich bekannt, dass Oliver Ruhnert sich zum einen seit geraumer Zeit über Hansi Flick wundert, zum anderen die Nachwuchsarbeit in Deutschland und im Besonderen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) für reformbedürftig hält. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat der Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin nun seine Kritik erneuert. Die am Bundestrainer, weil der partout weder Rani Khedira noch Robin Knoche in die Nationalmannschaft berufen will. Schließlich auch die an der stereotypen Förderung der Talente in Deutschland.

„Einen Rani Khedira kontinuierlich nicht zu nominieren, ist für mich nicht nachvollziehbar. Er hat über zwei Jahre hinweg national und international starke Leistungen gezeigt“, sagte Ruhnert. Und führte sogleich weiter aus: Die These: „So ein Spieler hätte eine 1:0-Führung gegen Japan bei der WM über die Bühne gebracht. Aber das sind nicht unsere Entscheidungen.“ Letztendlich sprach er Flick und dessen Trainerstab ab, dass bei der Nationalelf Personalentscheidungen immer auch „leistungsabhängig“ getroffen werden würden.

Erfolgreiche Heim-EM ist dennoch möglich

Khedira und Knoche gehörten im vergangenen Herbst zu einem bis zu 55 Spieler umfassenden vorläufigen WM-Kader. Für das Turnier in Katar wurden sie nicht nominiert, und auch danach trotz der Qualifikation mit Union für die Champions League nicht mehr für die DFB-Auswahl berücksichtigt.

Trotz der Flick’schen Ignoranz gegenüber der Erfolgsstory der Eisernen und trotz der zuletzt schwachen Leistungen der deutschen Auswahl halte er ein gutes Abschneiden der Nationalelf bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr für durchaus möglich. Dahingehend ließ sich Ruhnert wie folgt zitieren: „Ich bin, wie alle, enttäuscht über die Ergebnisse der Nationalmannschaft. Aber ich kann da nicht entsetzt reagieren. Ich sage schon seit einiger Zeit, dass ich einiges nicht gut finde. Aber eins ist auch klar: Wir haben genügend gute Spieler, um nächstes Jahr eine erfolgreiche Heim-EM spielen zu können.“

Lob für DFB in Sachen Sandro Wagner

Ein grundsätzliches Problem habe der deutsche Fußball in der Nachwuchsarbeit, erklärte der 51-Jährige zudem. Die fußballerische Ausbildung sei okay, aber: „Das Entscheidende bleibt für mich, dass du Typen auch Typen sein lassen musst. Das haben wir in den letzten Jahren vergessen, weil alle Nachwuchsleistungszentren im Grunde Stereotype ausbilden, während der Straßenfußball ausstirbt.“ Man müsse die Jungs im Training mehr dribbeln und spielen lassen, sie auch nicht für jeden Fehler kritisieren.



Dahingehend begrüßt Ruhnert, dass der DFB den ehemaligen Bundesligaprofi Sandro Wagner als Co-Trainer der U20 verpflichtet hat. Für ihn ein Zeichen, „dass man also wieder weggeht von den sogenannten Laptop-Trainern, hin zu mehr Authentizität, zu Ansprache, zu Charakteren“.