Man müsse aufpassen, das Estadio Santiago Bernabéu könne einen auch erschlagen. Das hatte Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin, vor dem Champions-League-Debüt des Bundesligisten bei Real Madrid gesagt und damit zugleich eine Warnung an die Profis der Eisernen, als auch so eine Voraberklärung für eine mögliche Klatsche eingebracht.

Nun war es am Mittwochabend so, dass die Spieler von Trainer Urs Fischer mit der Größe des Bernabéu und mit dem Team des spanischen Rekordmeisters grundsätzlich ganz gut klargekommen sind. Zum Leidwesen Ruhnerts, aber auch zum Leidwesen all der anderen Unioner, die voller Vorfreude mit in die spanische Hauptstadt gereist waren, war das Ergebnis nach 90 Minuten Königsklassen-Fußball allerdings enttäuschend: Real 1, Union 0. Weil den Madrilenen in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einer Ecke von Toni Kroos und einem Schuss von Federico Valverde durch Jude Bellingham doch noch der Siegtreffer gelang.

Das hielt die etwa 5.000 Union-Fans unter den knapp 80.000 Zuschauern aber nicht davon ab, ihre Helden zu feiern. Hat halt Tradition bei Union. Und überhaupt: Dass es die Eisernen bis hierher geschafft haben, ist immer wieder einen Applaus wert. Und die Leistung war auch allemal einer Champions League würdig.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wer zuvor schon mal Königsklasse gespielt hatte, durfte bei den Köpenickern von Beginn an ran. Also sowohl Lucas Tousart (mit Olympique Lyon), Robin Gosens (mit Atalanta Bergamo und Inter Mailand), Josip Juranovic (mit Celtic Glasgow), Alex Kral (in der Qualifikationsrunde mit Slavia Prag und Spartak Moskau) als auch Leonardo Bonucci (mit Juventus Turin). Wobei das mit dem Italiener nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Robin Knoche keinen mehr überraschen konnte.

Bonucci im Stile eines Quarterbacks

Der 36-Jährige, der nach drei Wochen Mannschaftstraining noch nicht bei hundert Prozent sein kann, gab also den Abwehrchef – und brachte gleich mal eine seiner großen Stärken ein: nämlich das gute Auge beim Spielaufbau. Bei seinem ersten Ballkontakt in der dritten Spielminute machte er im Stile eines Quarterbacks zwei Schritte nach vorne, schickte mit einem feinen Pass Sheraldo Becker steil, der mit einer flachen Hereingabe auf Kevin Behrens den Gegenangriff flugs fortführte. Zum Glück für Real hatte Antonio Rüdiger die Absichten der Unioner durchschaut, konnte deshalb Behrens rechtzeitig blocken.

Feines Füßchen beim Spielaufbau: Unions Leonardo Bonucci PanoramiC/Imago

In der Folge musste sich Bonucci erst mal aufs Verteidigen konzentrieren. In Zusammenarbeit mit Danilho Doekhi und Diogo Leite, aber auch mit den eher defensiv ausgerichteten Schienenspielern Josip Juranovic und Robin Gosens gelang das ziemlich gut. Joselu kam einmal frei zum Kopfball (6.), Jude Bellinghams Hackentrick am Fünfmeterraum sorgte zwei Minuten später für Gefahr – aber ansonsten war da nicht viel Königliches. Zumindest nichts, was die Unioner in Verlegenheit bringen konnte.

Erstaunlich ruhig war es deshalb im weiten Rund. Aber auch, weil die Fans des 1. FC Union Berlin mal wieder mit Schweigen ihren Unmut zum Ausdruck bringen wollten. Ein paar Ultras hatten offensichtlich bei dem Einlass ein paar Probleme mit den Kontrolleuren, Grund genug für eine Protestaktion. Nach 35 Minuten kamen die Anhänger aber wieder ihrer ursprünglichen Leidenschaft nach, supporteten lautstark ihr Team, während die Madridistas unzufrieden vor sich hin murmelten. So hatte sich Fischer das in etwa vorgestellt, mit einem Schuss mehr Mumm im Spiel nach vorne vielleicht, aber das Bernabéu muss man erst einmal so stilllegen.

Rodrygo und Joselu treffen jeweils nur den Pfosten

Zu Beginn der zweiten Hälfte – nachdem Robin Gosens mit einem Schuss aus ans Außennetz auf sich aufmerksam gemacht hatte (48.) – rissen die Madrilenen gleich mit mehreren Aufregern ihr Publikum aus der aufkommenden Langeweile. Rodrygo, bis dahin unsichtbar, entwischte in der 51. Minute Leite, scheiterte aber am glänzend parierenden Frederik Rönnow, um wenige Sekunden später bei einer Volleyabnahme den Ball gegen den Pfosten zu jagen. Drei Minuten später legte Eduardo Camavinga auf Joselu ab, doch auch bei dessen Schuss war Rönnow zur Stelle. So wie in der 62. Minute, als Joselu nach einer Flanke von Rodrygo frei zum Kopfball kam, Rönnow aber mit den Fingerspitzen den Ball noch an den Pfosten lenken konnte.

Real Madrids Rodrygo schließt ab, aber Union-Keeper Frederik Rönnow wird parieren. Coex/AFP

Da war sie also, die befürchtete Intensität im Spiel von Real und damit einhergehend auch die Frage, wie lange das mit den trainingsrückständigen Bonucci und Tousart gutgehen kann. Fischer ließ beide aber auf dem Platz, brachte mit Brenden Aaronson (für Aïssa Bilal Laïdouni) und Kevin Volland (für Behrens) zwei frische, eher offensive Kräfte, mit dem Ziel, mehr Entlastung zu bekommen. Doch die gab es nur in Ansätzen.

Real erhöhte weiter die Schlagzahl, zwang Bonucci und Doekhi zu mitunter wilden Rettungsaktionen. Nach 80 Minuten nahm Fischer Bonucci vom Feld, brachte Paul Jaeckel ins Spiel. Letztgenannter konnte von Glück sprechen, dass sein Stellungsfehler in der 82. Minute nicht von Joselu zum Siegtreffer genutzt wurde. Den leitete dann der eingewechselte Toni Kroos ein, mit einem kurz ausgeführten Eckstoß auf Federico Valverde, dessen Schuss bei Jude Bellingham landete. Und Bellingham drückte den Ball über die Linie.