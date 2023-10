1. FC Union Berlin: Eine Frage, aber keine Antwort nach dem Horror-Abend

Die vielleicht wichtigste Frage stellte Urs Fischer auf der Pressekonferenz selbst, noch bevor die anwesenden Journalisten die Möglichkeit dazu hatten. „Wie viele Schläge kann man einstecken?“, sinnierte der Trainer des 1. FC Union Berlin auf dem Podium, nachdem seine Mannschaft zuvor auch das zweite Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte verloren hatte.

Nach der 0:1-Niederlage bei Real Madrid vor zwei Wochen, die erst durch ein Tor von Jude Bellingham in der dritten Minute der Nachspielzeit besiegelt wurde, hatte es wohl niemand für möglich gehalten, dass man eine Partie auf noch grausamere Art und Weise verlieren könnte. Das Heimspiel gegen den SC Braga vor mehr als 73.000 Zuschauern im Olympiastadion belehrte jeden Einzelnen eines Besseren. Die Köpenicker lagen nach zwei Treffern von Sheraldo Becker (30., 37.) verdient mit 2:0 in Führung, verpassten es bei weiteren Gelegenheiten aber, ein drittes oder gar viertes Tor nachzulegen, ehe sie von den Portugiesen böse bestraft wurden.

Sikou Niakaté erzielte noch vor der Pause den Anschlusstreffer (41.), Bruma, der in der Bundesliga einst für RB Leipzig am Ball war, traf traumhaft zum Ausgleich (52.), und als niemand mehr damit rechnete, besorgte der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte André Castro das Siegtor für Braga (90.+4). Den Köpenickern fehlte die Zeit, um darauf noch einmal eine Antwort zu finden.

Eine Antwort auf Fischers Frage kann momentan auch niemand finden. Mehr als sechs Schläge müssen es auf jeden Fall sein, denn so viele Pleiten in Serie haben die Eisernen nun kassiert. Bittere wie in Madrid oder nun gegen Braga, aufgrund der teilweise gezeigten Leistungen besorgniserregende wie gegen Hoffenheim oder in Heidenheim. „Eigentlich“, sagte Janik Haberer, „lassen wir gegen uns gar nicht viel zu, aber wir kriegen aus gefühlt jedem Schuss, der auf unser Tor kommt, ein Gegentor.“ Es ist eines der typischen Merkmale einer Mannschaft, die mitten in einer Krise steckt und verzweifelt den Ausweg sucht.

Chancen waren auch nach dem Ausgleich der Gäste da. Kevin Volland (70.), Becker (75.), Brenden Aaronson (86.) und Alex Král (90.+3) hatten den Siegtreffer für den Tabellenelften der Bundesliga auf dem Fuß oder dem Kopf, brachten den Ball aber nicht über die Linie. Mangelndes Glück einerseits. Unvermögen, so ehrlich muss man bei der Analyse sein, andererseits. Da wollte auch Fischer auf Nachfrage nicht widersprechen.

1. FC Union Berlin verspielte zuletzt 2016 eine Zwei-Tore-Führung

Es scheint, dass in diesen Tagen bei Union im sportlich negativen Sinne alles möglich ist. Schon vor der Pleite gegen Braga waren die bis dato fünf Niederlagen am Stück ein Novum in der mehr als fünfjährigen Amtszeit Fischers. Ein Spiel nach Zwei-Tore-Führung noch zu verlieren, das passierte den Köpenickern das letzte Mal vor mehr als sieben Jahren, damals noch unter André Hofschneider in der Zweiten Bundesliga, beim 2:6 in Nürnberg.

Mit Blick auf die Ausgangssituation im europäischen Wettbewerb hat sich am Dienstagabend einiges verändert. Drei Punkte im Heimspiel gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner hätten es sein müssen, um vom Weiterkommen ins Achtelfinale träumen zu dürfen. Nun geht es wohl nur noch um Platz drei und den Einzug in die Play-offs der Europa League im neuen Jahr. Der nächste Gegner in der Champions League ist in Hin- und Rückspiel (24. Oktober, 8. November) der italienische Meister SSC Neapel, der gegen Real Madrid mit 2:3 verlor und aufgrund der eigenen Ambitionen sechs Punkte gegen Union fest eingeplant haben dürfte.

„Ich kann nicht wütend sein, wenn ich sehe, was die Mannschaft wieder geleistet hat. Enttäuschung trifft es gut“, sagte Fischer mit Blick auf sein Innenleben direkt nach Abpfiff. Doch es bleibt keine Zeit, dieser Enttäuschung allzu viel Raum und Zeit zu schenken. Bereits am Sonnabend (15.30 Uhr) steht das nächste schwere Spiel in der Bundesliga auf dem Programm. Die Fischer-Elf gastiert bei Borussia Dortmund, einem Gegner, bei dem Union jedes Bundesligaspiel verloren hat und der seine letzte Heimniederlage vor mehr als einem Jahr quittieren musste. Alles, wirklich alles, spricht gegen die Eisernen und für die siebte Niederlage in Serie.

Oder nicht, Janik Haberer? „Letzte Saison waren wir sehr kurz davor, von dort etwas mitzunehmen“, macht zumindest der Blick zurück auf das letzte Aufeinandertreffen im April dieses Jahres ein wenig Hoffnung. Youssoufa Moukoko erzielte erst elf Minuten vor Schluss den späten 2:1-Siegtreffer für den BVB. „Die Dortmunder Spieler werden uns aber nicht unterschätzen und die Partie seriös angehen. Es wird für uns sehr schwierig, dort zu punkten“, weiß der Mittelfeldspieler um die krasse Außenseiterrolle bei einem der Titelkandidaten für die Deutsche Meisterschaft.



Danach steht die zweite Länderspielpause der laufenden Saison an und bietet für das Trainerteam und alle Spieler die Möglichkeit, sich neu zu sortieren, vielleicht in Berlin oder bei ihren Länderspielreisen den Reset-Knopf zu finden. Die Anzahl der Schläge, die eine Mannschaft einstecken kann, ist auf jeden Fall nicht unbegrenzt.