Zumindest am Vormittag war es beim 1. FC Union Berlin am Donnerstag bereits königlich geworden. Knapp eine Woche vor dem Spiel bei Real Madrid, der Premiere in der Champions League, hatte nicht nur Christopher Trimmel auf Instagram gezeigt, wie Vereinsikone Torsten Mattuschka seine Wettschulden einlöste und sich vom Union-Kapitän ein abgewandeltes Champions-League-Logo auf den Oberschenkel tätowieren ließ, sondern der Königsklassen-Neuling hatte auch noch sein königliches Trikot vorgestellt. Vorrangig in Schwarz mit ein paar goldenen Elementen kommt die neue Spielkleidung für Auswärtspartien daher und wird, wie könnte es passender sein, bei den Königlichen aus Madrid am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr, DAZN) erstmals auf den Rasen geführt.

Real Madrid darf noch nicht zu sehr in den Fokus rücken

Bei diesem zeitlichen Abstand aber war auch klar, dass sich Urs Fischer wenige Stunden nach der Präsentation der neuen Spielkleidung für seine Kicker noch nicht zu diesem Spiel äußern würde. Den kleinen Hinweis aber, dass der Trainer des 1. FC Union Berlin in dieser Spieltagspressekonferenz vor der Partie beim VfL Wolfsburg nur Fragen zur Bundesligapartie am Sonnabend (15.30 Uhr) beantworten würde, gab es dennoch. Die Absicht dahinter: Das Spiel bei Real Madrid nicht zu sehr in den Fokus zu rücken, es in den Köpfen der Spieler möglichst in eine ganz dunkle Ecke zu schieben, damit sie sich nicht zu sehr mit diesem Highlight beschäftigen. „Wir haben zumindest die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie den Fokus behält. Es wird eine Sache sein, die es zu beobachten gilt: Sind wir bereit, ans Limit zu gehen und die letzte Konsequenz zu zeigen? Kriegen wir das auch hin, wenn du vier Tage später das Highlight-Spiel hast? Das hoffe ich“, sagte Fischer vor dem Auswärtsspiel bei den punktgleichen Niedersachsen.

Während sein dortiger Trainerkollege Niko Kovac die vergangene Länderspielwoche für einen kurzen Urlaub nutzte und seinen Assistenztrainern die Arbeit mit den daheimgebliebenen Spielern überließ, stand Urs Fischer in Köpenick auf dem Trainingsplatz, absolvierte mit seinem geschrumpften Kader vier Tage lang ein paar intensive Einheiten. Insbesondere für Leonardo Bonucci war das sehr wichtig. Denn: „Er hatte keine Vorbereitung, hat zwar individuell trainiert, aber kaum Mannschaftstraining gehabt, keine Spielformen – daran arbeiten wir zurzeit sehr intensiv“, erklärte Fischer, der tägliche Fortschritte beim Innenverteidiger sieht.

Zu einer Option für die Partie in Wolfsburg macht das den Europameister von 2021 aber noch nicht. „Wann der Zeitpunkt kommt, werden wir sehen. Wir tauschen uns aus. Er kann sehr gut einschätzen, wann das so weit ist“, sagte Fischer. „Hoffentlich scharrt er mit den Hufen, auch als 36-Jähriger. Mit der Erfahrung und mit dem, was er erreicht hat, will er schnellstmöglich auf den Platz – aber mit Vernunft.“ Gleiches gilt auch für Lucas Tousart und Sheraldo Becker. Während für die weiter verletzt ausfallenden Andras Schäfer und Rani Khedira keine Prognose zu einer Rückkehr möglich ist, sind Tousart und Becker mittlerweile wieder voll in das Mannschaftstraining eingestiegen. Mit dem möglichst zeitnahen Comeback von Tousart verbindet Fischer gerade im zuletzt etwas dezimierten Mittelfeld die Hoffnung, „dass die Alternativen mehr werden“.

Lucas Tousart kann eine Alternative beim 1. FC Union Berlin sein

Allerdings muss er auch bei diesen beiden Spielern schauen, dass er sie nicht zu früh wieder auf den Platz schickt. Gerade für Tousart, der sich in der Vorbereitung Ende Juli gegen Udinese verletzte, „gilt es vor allem, in den Rhythmus zu kommen, sein letztes Spiel ist schon eine Weile her“, so der Trainer. „Das braucht etwas Zeit, Zeit hat man aber nicht, denn es steht ein Spiel nach dem anderen vor der Tür. Wir kriegen mit Lucas aber eine Alternative dazu. Dann gilt es vielleicht einfach irgendwann mal, ihn ins kalte Wasser zu werfen, weil wir keine Testspiele mehr haben.“

Dass dieser Wurf ins kalte Wasser auch in einer Mannschaft, die viel von ihren fest verankerten Abläufen lebt, funktionieren kann, hat Robin Gosens bei seinem Startelf-Debüt mit seinen zwei Toren in Darmstadt bewiesen. Der 29-Jährige ist einer von den Spielern, die in den zurückliegenden Tagen nicht in Köpenick, sondern mit der Nationalmannschaft trainiert und gespielt haben. Die „Nationalspieler sind alle gesund zurückgekommen, hatten Positiverlebnisse, haben Tore gemacht“, berichtete Fischer. Es sind Erlebnisse, die ihm und der Mannschaft in Wolfsburg, aber auch kommende Woche in der Champions League in Madrid helfen werden. Der Fokus aber gilt wie immer der nächsten und nicht der übernächsten Aufgabe.