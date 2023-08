Generalprobe geglückt, der Pflichtspielstart kann für den 1. FC Union Berlin kommen. Die Köpenicker haben im letzten Testspiel der Sommer-Vorbereitung gegen Atalanta Bergamo mit 4:1 (3:1) gewonnen. In einem gerade im ersten Durchgang mitreißenden Spiel trafen Aissa Laidouni (8.), Kevin Behrens (25.) und David Fofana (28.) schon vor dem Pausenpfiff und begeisterten die Zuschauer im - mit Ausnahme des Gästeblocks - ausverkauften Stadion An der Alten Försterei. Mario Pasalic verkürzte für die Italiener (33.). Fofana benötigte nach der Pause keine fünf Minuten für seinen zweiten Treffer (50.).

Eine wichtige Personalie hatte Trainer Urs Fischer unter der Woche mit der Kapitäns-Wahl getroffen. Christopher Trimmel wurde in seinem Amt bestätigt, saß gegen Bergamo aber zunächst nur auf der Bank. Stellvertreter Rani Khedira führte die Gastgeber wie schon so oft in der vergangenen Saison als Spielführer auf den Rasen. Top-Stürmer Sheraldo Becker stand zwar im Kader, tauchte in der Startaufstellung aber nicht auf. Die Zeichen, dass der beste Torschütze der vergangenen Saison das Team in den nächsten Wochen noch verlassen wird, verdichten sich damit.

Die Partie zwischen dem Champions-League- und dem Europa-League-Teilnehmer bot im ersten Durchgang beste Unterhaltung. Laidouni verwertete eine Hereingabe von Behrens mit einem Linksschuss in die lange Ecke, Frederik Rönnow verhinderte auf der Gegenseite den Ausgleich bei einem Schrägschuss von Pasalic (18.).

Fast ohne Atempause ging es weiter in beide Richtungen, wobei sich Union vor dem gegnerischen Tor deutlich effizienter zeigte. Behrens nutzte eine Vorarbeit von Fofana zum 2:0, ehe der Zugang vom FC Chelsea selbst einen haarstäubenden Abwehrpatzer von Bergamo zum 3:0 abschloss. Viel zu einfach kamen die Köpenicker in dieser Phase zu Einschussgelegenheiten, Atalanta-Schlussmann Marco Carnesecchi verhinderte gegen Behrens (20.) und Khedira (23.) zwischenzeitlich einen noch höheren Rückstand.

1. FC Union Berlin: Vorne furios, hinten wacklig

Zur Wahrheit gehörte allerdings auch, dass sich die Hausherren in der Defensive höchst wacklig zeigten. Pasalic traf wuchtig zum ersten Atalanta-Tor, Ademola Lookman vergab gegen Rönnow den Anschlusstreffer (41.). Der Ex-Leipziger war neben Sead Kolasinac (FC Schalke 04) und Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) einer von drei ehemaligen Bundesliga-Profis im Aufgebot der Gäste.

Nach dem Seitenwechsel bediente der gerade eingewechselte Alex Král, neben Khedira als zweiter Sechser eingesetzt, mit einem Traumpass den im richtigen Moment gestarteten Fofana. Der 20-Jährige traf abgezockt wie ein Routinier zum 4:1. Die Einwechslung von Král hatte auch zur Folge, dass Fischer seine Mannschaft nun untypisch in einem 5-2-3-System spielen ließ. Becker war nun auf dem linken Flügel unterwegs, rechts durfte nach der Fofana-Auswechslung nach einer Stunde Benedict Hollerbach ran.

Vor den Toren passierte in der Schlussphase nicht mehr viel. Die Fans feierten ihr Team und sehen jetzt die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Regionalligist Astoria Walldorf (13. August, 18 Uhr) herbei. An der Startformation dürfte sich dort wohl kaum etwas ändern.



Aufstellung 1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche (84. Kemlein), Leite (72. Jaeckel) - Juranovic (46. Trimmel), Khedira (84. Kaufmann), Roussillon (72. Skarke), Laidouni (46. Král), Aaronson (46. Becker) - Fofana (61. Hollerbach), Behrens (61. Jordan). Tore: 1:0 Laidouni (8.), 2:0 Behrens (25.), 3:0, 4:1 Fofana (28., 50.), 3:1 Pasalic (33.)