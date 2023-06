Der Nächste bitte! Seguin verlässt den 1. FC Union Berlin Richtung Zweite Liga

Paul Seguin, an sich noch beim 1. FC Union Berlin vertraglich gebunden, steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Schalke 04. Das berichtet die Westfälische Allgemeine Zeitung, die zudem erfahren haben will, dass der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler beim Zweitligisten einen Dreijahresvertrag erhalten wird. Die Ablösesumme, die für den gebürtigen Magdeburger an die Unioner gehen wird, liegt dem Vernehmen nach bei 750.000 Euro.

Dass Seguin nach einer für ihn persönlich doch eher enttäuschenden Spielzeit eine neue Herausforderung sucht, war klar. Nur 23-mal war er unter Trainer Urs Fischer in der vergangenen Saison zum Einsatz gekommen, nur siebenmal von Anfang an. Für den Europapokal war der Sohn von DDF-Fußballlegende Wolfgang „Paule“ Seguin noch nicht einmal gemeldet.

Dabei war er bei seinem ablösefreien Wechsel von Fürth nach Köpenick im Sommer vergangenen Jahres doch noch voller Hoffnung gewesen, dass er bei den Eisernen den nächsten Entwicklungsschritt machen könne. Aber an Rani Khedira war auf seiner Wunschposition im zentralen Mittelfeld einfach kein Vorbeikommen.

Auch Augsburg und Bochum zeigten Interesse

Nun also Schalke, was schon ein wenig überrascht, weil es allem Anschein nach für Seguin auch die Möglichkeit gegeben hätte, in der Bundesliga zu bleiben. So zeigten der FC Augsburg und der VfL Bochum Interesse an einer Verpflichtung. Zudem war Hannover 96 aufgrund der Bande zu Trainer Stefan Leitl aus gemeinsamen Tagen in Fürth anscheinend eine Option.