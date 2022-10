Die Stunde der Widerständigen: Union Berlin empfängt in der Europa League Braga

Ein ganz, ganz dickes Lob geht an dieser Stelle an Tim Evers. An den gebürtigen Potsdamer, der einen tollen Dokumentarfilm über den 1. FC Union Berlin gemacht hat. Mit eindrucksvollen Bildern aus Vergangenheit und Gegenwart, aber auch mit vortrefflichen Texten, die von Christian Berkel gesprochen werden, referiert der Regisseur in eineinhalb Stunden über das Wesen eines außergewöhnlichen Vereins.

Er lässt prominente Hauptakteure wie Klubpräsident Dirk Zingler, Trainer Urs Fischer, Kapitän Christopher Trimmel oder Torsten Mattuschka zu Wort kommen, aber auch Menschen wie Sylvia Weisheit (Projektleiterin Stadionbau 2008/2009), Wolfgang „Potti“ Matthies (Torwartlegende), Olaf Forner (Fan-Unikum) und Andreas Hoge (Fan-Unikum), die dabei Kluges, aber auch mal Schräges einbringen. Der Pop-Art-Künstler Hoge, „Andora“ genannt, sagt beispielsweise an einer Stelle Folgendes: „Union ist eine Wurzel, die seit über 100 Jahren existiert – aus Menschen und Mannschaften.“ Dies alles trägt zu bester, aber auch tiefgründiger Unterhaltung bei.

Denkspruch für die Kabine

Hinzu kommt, dass es für die Erstausstrahlung des Dokumentarfilms keinen besseren Zeitpunkt als diesen Dienstag hätte geben können. Ende Oktober 2022, zwei Tage nachdem der FCU als Tabellenführer der Bundesliga eine 1:2-Niederlage beim Tabellenletzten VfL Bochum hatte hinnehmen müssen und zwei Tage vor dem Europa-League-Heimspiel gegen Sporting Braga. So wurde einem noch mal bei der weitgreifenden Aufregung um die Köpenicker gewahr, dass es bei Union tatsächlich um mehr geht als um Sieg, Remis oder Niederlage. Evers kommt gegen Ende seines Films gleichwohl zu folgendem Schluss: „Woran bemisst sich Erfolg? An Titeln? Oder daran, ob es gelingt, Menschen stolz, glücklich, vielleicht auch traurig zu machen? In der Alten Försterei singen sie gerne: Wir gewinnen sowieso. Aber wenn sie dann wirklich gewinnen, ist es umso schöner.“

An sich hätte Fischer im Hinblick auf die anstehende Aufgabe eigentlich auf eine Kabinenansprache verzichten und diesen Satz als Denkspruch über den Kabinenausgang anbringen können. Als Stimulus, um der mentalen Müdigkeit entgegenzuwirken, von der Trimmel zu Beginn der Woche zwar nicht konkret, aber indirekt berichtet hatte.

Der Österreicher schilderte dabei den Alltag der Mannschaft im Verlauf der vergangenen Wochen, „Training, Video, regenerieren, Fußball, Fußball, Fußball“, und folgerte daraus, dass so ein doch etwas blutleerer Auftritt wie im Ruhrstadion nur allzu menschlich sei, es sei derzeit eben sehr viel Fußball, so Trimmel. Zu viel Fußball vielleicht sogar?

Mit der Aussicht auf prominente Gegner

Gegen den Tabellenzweiten der Primeira Liga, den man mit einem Sieg in der Gruppe D der Europa League vom zweiten Rang verdrängen könnte, ist also ab 18.45 Uhr im Besonderen die Widerstandsfähigkeit der Fischer-Jungs gefragt. Die Fähigkeit, sich proaktiv, wie der Psychologe sagen würde, einer weiteren Herausforderung zu stellen, damit man im kommenden Frühjahr womöglich nicht nur an der K.-o.-Runde der Conference League, sondern an der der Europa League teilnehmen kann. Mit der Aussicht auf gegnerische Mannschaften wie Juventus Turin, FC Barcelona, Atlético Madrid oder Ajax Amsterdam, Mannschaften, die womöglich als Tabellendritte aus der Champions League in den Europa-League-Wettbewerb eingegliedert werden.

Fischer ist bekanntermaßen nicht der Typ, der sich mit solchen Möglichkeiten auseinandersetzt. Er hat immer das nächste Spiel, im Sinne einer vernünftigen Belastungssteuerung gerade mal das übernächste im Blick. So konzentrierte er sich am Mittwoch in seinen Ausführungen auf die Begegnung mit dem formstarken Team von Artur Jorge. „Wir haben 90 Minuten Zeit, um dieses Spiel für uns zu entscheiden“, sagte der Schweizer Fußballlehrer. Und: „Wir brauchen aber von der ersten Minute an Zugriff auf den Gegner. Und wir müssen natürlich effizient sein, weil Braga eine Mannschaft ist, die kompakt steht, die nicht viel zulässt.“

Schließlich wurde er noch gefragt, ob Union Berlin auch Endspiel kann, denn als solches (zumindest als kleines Finale) kann diese Auseinandersetzung im Stadion An der Alten Försterei ja durchaus bezeichnet werden. Er antwortete: „Diese Frage überrascht mich jetzt ein wenig. Wir hatten in Malmö ein Endspiel und wir hatten eine Woche später ein zweites zu Hause gegen Malmö. Und da hat man doch gesehen, dass Union das kann.“ Und vieles mehr. Siehe, wer es tatsächlich noch nicht gesehen hat: „Eisern – Union!“ von Tim Evers in der Mediathek des RBB. Das war der TV-Tipp der Woche.