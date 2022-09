Könner und Insider: Wie Union Berlin in Braga von Diogo Leite profitieren will

Wenn bei Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, so sein ganzer Name, überhaupt eine Schwäche auszumachen ist, dann bei der Schnelligkeit. So hetzte der Abwehrspieler des 1. FC Union Berlin am vergangenen Sonntag beim 1:0 im Ligaspiel beim 1. FC Köln in der 47. Minute infolge einer seltenen Unordnung im eisernen Abwehrverbund vergebens Linton Maina hinterher, konnte von Glück sprechen, dass Keeper Lennart Grill mit einer spektakulären Parade den Ausgleich verhinderte. Leite, um den kleinen Makel in Zahlen zum Ausdruck zu bringen, wird in der Top-Speed-Liste der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit einem Wert von 31,55 Stundenkilometer auf Platz 247 geführt, während Maina mit 34,18 Stundenkilometer Rang 43 einnimmt.

Ansonsten bringt der Portugiese alles mit, um in einer Vierer- oder Dreierkette den komplexen Anforderungen, die an einen Verteidiger inzwischen gestellt werden, gerecht zu werden. Kurzum: Der 23-Jährige hat Champions-League-Format. Wir lobhudeln uns mal schnell durch: herausragendes Positionsspiel, herausragendes Pass- und Aufbauspiel, herausragendes Kopfballspiel, sehr gute Zweikampftechnik, ausgeprägte Handlungsschnelligkeit. So hat sich Leite beim FCU flugs den Status eines „Unverzichtbaren“ erspielt und erarbeitet. Ja, wenn er nicht mit von der Partie ist, wie das aufgrund einer Prellung des Brustkorbs beim 0:1 zum Auftakt der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise der Fall war, fällt das offenbar schon ins Gewicht.

Leite kann also – ungeachtet der von Union-Coach Urs Fischer in Gang gebrachten Zirkulation des Personals – davon ausgehen, dass er am Donnerstagabend im zweiten Akt der Gruppenphase beim Gastspiel in Braga in der Startelf steht. Wobei sein Coach nicht nur auf seine Qualitäten auf dem Platz, sondern in der Vorbereitung auch auf sein Insiderwissen setzen wird.

Vorsicht: Braga hat Banza

In der vergangenen Saison trug Leite nämlich als Leihspieler die Farben von Sporting Braga, kam unter Coach Carlos Carvahal 23 Mal zum Einsatz und weiß deshalb nur allzu gut um die Stärken und Schwächen des kommenden Gegners. Der ist trotz einiger Abgänge bestens in die Saison gestartet, belegt mit 16 Punkten aus sechs Spielen in der nationalen Liga hinter Benfica Lissabon Platz zwei. Im Besonderen dank des Franzosen Simon Bogoté Banza, der im Sommer für drei Millionen Euro vom RC Lens verpflichtet wurde und bereits fünf Tore erzielt hat, aber auch dank Spielmacher André Horta.

Fakt ist auch, dass die Braguista im Vergleich zu den Köpenickern in Sachen Europa League schon allerlei Erfahrungen gesammelt haben. Ihre Wettbewerbs-Bilanz: 72 Spiele, 33 Siege, 16 Unentschieden, 23 Niederlagen, macht mit 112 Punkten Platz sechs in der Ewigen Tabelle des im Jahr 2009 eingeführten Wettbewerbs. Beim Debüt in der Saison 2010/11 erreichte man gleich mal das Finale, unterlag dort dem FC Porto 0:1. In der vergangenen Saison scheiterte man im Viertelfinale an den Glasgow Rangers. Wobei Leite im Gegensatz zu den sechs Gruppenspielen nicht zum Einsatz kam. Tja, selbst schuld.

Ausgebildet wurde der in Porto geborene Leite von seinem neunten Lebensjahr an beim FC Porto, der genauso wie Benfica und Sporting Lissabon mit einer Heerschau von Scouts im Land systematisch nach neuen Talenten fahndet und geradezu vorbildliche Nachwuchsarbeit betreibt. Mit dem Fokus – wie auch in zahlreichen eindrücklichen Videos bei YouTube zu bestaunen ist – auf der technisch-taktischen Ausbildung der Kids. Und Leite war dabei in seinem Jahrgang einer der Besten, kam regelmäßig in den Jugend-Auswahlmannschaften Portugals zum Einsatz, debütierte schließlich im August 2019 als 19-Jähriger im Trikot seines Herzensvereins in der Primeira Liga, um dann aber die bittere Erfahrung machen zu müssen, dass Portos Cheftrainer Sérgio Conceição in der Folge eher den Routiniers vertraute.

Dickes Lob von Pepe

Unter anderem dem inzwischen 39 Jahre alten Pepe, der für Leite zugleich Idol und Lehrmeister ist. Leite sagt über Pepe: „Pepe ist für mich einer der besten Verteidiger der Historie. Er ist eine Person, an der ich gewachsen bin. Ich habe viel von ihm gelernt. Zum Beispiel, dass ein Innenverteidiger auch aggressiv sein muss.“ Pepe wiederum hat im Jahr 2019 mal Folgendes über Leite gesagt: „Er ist für mich der beste Innenverteidiger Portugals.“

Dennoch sah sich der Vielgelobte nach nur 31 Einsätzen in drei Jahren zu einem Lehrjahr auf Leihbasis bei Sporting Braga, schließlich auch noch zu einem weiteren Lehrjahr auf Leihbasis beim 1. FC Union Berlin gezwungen. Zum Glück für die Eisernen, denen in Anbetracht der Klasse des Spielers, aber auch in Anbetracht von Pepes nahem Karriereende (Vertrag endet im Sommer 2023) natürlich bewusst ist, dass dieses Glück womöglich nur eine Saison lang währt. Übrigens: Am Dienstag unterlag der FC Porto in der Champions League dem FC Brügge mit 0:4. Tja, selbst schuld.