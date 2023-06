Im Fall Rick van Drongelen hängt Hansas Glück von Union ab – aber nicht nur

Was wird aus Rick van Drongelen? Das ist die Frage, die in diesen Tagen sowohl den FC Hansa Rostock als auch den 1. FC Union Berlin umtreibt, wobei dieses Thema beim Zweitligisten ein dringliches, beim Bundesligisten doch wohl eher ein untergeordnetes ist. Hansa jedenfalls möchte den Abwehrspieler, der im Rahmen eines Leihgeschäfts ein Jahr lang an der Ostsee als zuverlässiger Innenverteidiger in Erscheinung getreten ist, länger binden. Von Union wiederum gibt es zumindest öffentlich bis dato noch kein klares Zeichen, ob man mit dem Niederländer, der dem Vernehmen nach vertraglich bis 2025 an den Klub gebunden ist, weiter plant oder eben nicht.

„Er ist ein Topspieler. Wir werden alles dran setzen, um ihn halten zu können. Er ist noch jung, passt mit seinem Charakter, seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, extrem gut hierher“, sagte Rostocks Sportchef Kristian Walter in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Und ergänzte: „Leider liegen nicht alle Entscheidungen bei uns. Da gibt es noch einen Verein. Da gibt es noch einen Spieler, der intelligent entscheiden will, was der richtige Schritt ist.“

Der Marktwert liegt bei 800.000 Euro

Fakt ist, dass Union-Coach Urs Fischer dem 24 Jahre alten Profi schon zweimal indirekt zu verstehen gegeben hat, dass er bei der Besetzung der Dreier-Abwehrkette eher auf andere vertraut, im Besonderen auf Robin Knoche, Diogo Leite und Danilho Doekhi. So sah sich van Drongelen schon im Januar 2022 zum zwischenzeitlichen Abschied nach Mechelen gezwungen und schließlich im Juli 2022 eben auch zum Abstecher nach Rostock. Kurzum: Der 42-fache Junioren-Nationalspieler der Niederlande spielt bei den aktuellen Kaderplanungen von Union-Manager Oliver Ruhnert, die ja auch auf die Champions League ausgerichtet sind, wohl keine Rolle.

Bei einer entsprechenden Ablösesumme, die sich womöglich am aktuellen Marktwert des Spielers orientiert (800.000 Euro) oder eben auch etwas darunter liegt, dürften die Eisernen also gesprächsbereit sein. Was für Hansa vielleicht gerade noch machbar wäre. Allerdings ist der Zweitligist wohl kaum in der Lage, ein nur annähernd gleiches Gehalt wie die Köpenicker zu zahlen.

Und der Spieler selbst? Nun, offensichtlich wurde van Drongelen in diesen Tagen von seinem Berater unter anderem auch dem Bundesligaabsteiger FC Schalke 04 angeboten. Was nahelegt, dass Hansas Wunschspieler seine Zukunft wohl nicht in Rostock sieht.