Dreikampf um die Champions League! Was für Union Berlin spricht

Jubel bei den Spielern des 1. FC Union Berlin: Reicht’s am Ende auch für den Einzug in die Champions League? Jan Huebner/imago

Einmal mehr schickt sich der 1. FC Union Berlin an, die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte zu spielen. 57 Punkte hatten die Köpenicker am Ende der vergangenen Spielzeit auf dem Konto, das reichte für Tabellenplatz fünf und den direkten Einzug in die Gruppenphase der Europa League.

Nach dem 1:1 gegen den VfL Bochum fehlen aktuell noch fünf Zähler, um diese Marke auch in diesem Jahr zu erreichen – bei noch sechs ausstehenden Spielen. Der erneute Einzug in die Europa League dürfte bei zehn Punkten Vorsprung auf Rang sieben, den nach dem 28. Spieltag Eintracht Frankfurt belegt, nur noch Formsache sein. Da lohnt sich eher ein Blick auf die Plätze drei und vier, die zur Teilnahme an der Champions League berechtigen.

Während der FC Bayern (59 Punkte) und Borussia Dortmund (57) an der Tabellenspitze um die Meisterschaft kämpfen, liegen in Union (52), RB Leipzig (51) und dem SC Freiburg (50) noch drei Mannschaften im Rennen, die sich ebenfalls berechtigte Hoffnungen auf künftige Duelle mit Real Madrid, Manchester City oder dem FC Barcelona machen dürfen.

Was allerdings spricht in diesem Dreikampf für Union Berlin? Die Berliner Zeitung wirft einen Blick auf die aktuelle Form, das Restprogramm und ausstehende direkte Duelle.

Wer ist besonders gut in Form?

Der 1. FC Union Berlin hat aus den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen acht Punkte geholt. Keine schlechte Bilanz, allerdings dürfen die beiden Siege gegen Frankfurt (2:0) und Stuttgart (3:0) nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Eisernen in beiden Spielen Glück hatten, in der ersten Halbzeit nicht in Rückstand geraten zu sein. Inmitten dieser Partien lagen zudem das Europa-League-Aus bei Saint-Gilloise (0:3) und die 0:2-Pleite im DFB-Pokal in Frankfurt.

RB Leipzig holte aus den zurückliegenden fünf Spielen neun Punkte. Großer Stimmungsaufheller bei den Sachsen war der 2:0-Erfolg im Pokal gegen Borussia Dortmund, absoluter Tiefpunkt die 0:7-Klatsche in der Champions League bei Manchester City. Der SC Freiburg holte, wie Union auch, acht Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Auftrieb für den Saison-Endspurt dürfte den Breisgauern der Last-minute-Sieg im Pokal beim FC Bayern geben.

Das Restprogramm

Alle drei Teams haben jeweils noch drei Heim- und drei Auswärtsspiele vor der Brust. Union Berlin reist nach Gladbach, Augsburg und Hoffenheim und empfängt im Stadion An der Alten Försterei Leverkusen, Freiburg und Bremen. Leipzig gastiert in Leverkusen, Freiburg und beim FC Bayern, empfängt Hoffenheim, Bremen und Schalke. Der SC Freiburg wiederum spielt neben den beiden direkten Duellen vor heimischem Publikum noch gegen Schalke und Wolfsburg. Auswärts geht’s für das Team von Trainer Christian Streich nach Köln und Frankfurt.

Direkte Duelle

Im Hinspiel kam Union Berlin beim 1:4 in Freiburg mächtig unter die Räder, verlor zudem noch Diogo Leite mit einem Platzverweis. Die Chance zur Wiedergutmachung haben die Köpenicker am 13. Mai (15.30 Uhr). Genau eine Woche zuvor empfängt die Streich-Elf vor heimischem Publikum RB Leipzig. Dieses Duell gibt’s zudem am 2. Mai (20.45 Uhr) im Halbfinale des DFB-Pokals. Union Berlin und Leipzig sind in der Rückrunde schon aufeinandergetroffen. Im Februar siegten die Berliner nach Pausenrückstand auswärts noch mit 2:1.

Der Anspruch

Leipzig hat das klare Ziel, am Ende der Saison unter den ersten vier Teams zu landen. Die Verantwortlichen um Manager Max Eberl und Cheftrainer Marco Rose machen keinen Hehl daraus, dass es ein absolutes Muss ist, sich erneut für die Königsklasse zu qualifizieren. Union Berlin und der SC Freiburg verstehen die aktuelle Ausgangssituation als große Chance. Beide würden auch beim Einzug in die Europa League nicht von einer enttäuschenden Saison sprechen.

„Wir kämpfen um die Champions League. Da können wir solche Punkte wie heute nicht verlieren“, gab sich Josip Juranovic nach dem Unentschieden gegen Bochum am Sonntag in der Formulierung des Saisonziels allerdings doch offensiver als seine Mitspieler.

Das Fazit

In der aktuellen Form und im Restprogramm unterscheiden sich die drei Klubs nur in Nuancen voneinander. Für Union Berlin spricht allerdings die ultimative Heimstärke und die Tatsache, dass sich Freiburg und Leipzig zumindest an einem Spieltag die Punkte gegenseitig wegnehmen. Sollten die Köpenicker das Heimspiel gegen die Breisgauer am 13. Mai gewinnen, wäre dies schon ein großer Schritt. Zudem spielt Union am letzten Spieltag vor heimischem Publikum gegen Werder Bremen. Eine Mannschaft, die den Klassenerhalt zu diesem Zeitpunkt schon gepackt haben dürfte.