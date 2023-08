Champions-League-Auslosung mit dem 1. FC Union Berlin: Alle Infos gibt’s hier!

Teil drei der fantastischen Europa-Reise des 1. FC Union Berlin: Nachdem die Köpenicker in den vergangenen Jahren bereits in der Conference League und in der Europa League an den Start gegangen sind, hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nun die Königsdisziplin vor der Brust. Ab dem 19. September spielt Union in der Champions League und duelliert sich dort mit den besten Teams und Spielern Europas.



Gegen wen die Eisernen in den sechs Gruppenpartien (jeweils Hin- und Rückspiel) antreten müssen, entscheidet sich am Donnerstag (ab 18 Uhr) im Grimaldi Forum in Monaco. Dort werden die Lose gezogen. Die Berliner Zeitung versorgt Sie hier vorab im Ticker mit allen relevanten Informationen und Neuigkeiten.

Mittwoch, 30. August

Plan für Public Viewing verworfen

Der 1. FC Union Berlin hat wegen logistischer Probleme vor dem kommenden Ligaspiel gegen RB Leipzig einen Plan verworfen, die Auslosung der Champions-League-Gruppen am Donnerstag ab 18 Uhr live im Stadion an der Alten Försterei zu übertragen. Wie der Klub mitteilte, wird es in der Arena „keine Möglichkeit geben, die Auslosung live zu verfolgen“. Aber: „Natürlich berichtet Union auf seinen Kanälen live aus Monaco und informiert über die Gruppengegner, auf die das Team von Cheftrainer Urs Fischer treffen wird“, teilten die Eisernen weiter mit. Die Mannschaft wird die Auslosung gemeinsam im TV anschauen, hatte Fischer angekündigt.

Auf diese Gegner wird Union in der Gruppenphase NICHT treffen

Nach den Ergebnissen der Play-off-Partien vom Dienstagabend ist klar, dass neben dem 1. FC Union Berlin und Frankreich-Klub RC Lens auch Real Sociedad (Spanien), Newcastle United (England), Celtic Glasgow (Schottland) und Galatasaray Istanbul (Türkei) aus dem vierten Topf gezogen werden. Ein Duell mit diesen und den drei anderen deutschen Teams fällt für die Köpenicker also zumindest in der Gruppenphase aus.

Dienstag, 29. August

Galatasaray, Braga & Young Boys Bern dabei

Die ersten drei Sieger der Playoff-Runde dürfen jubeln, sie sind am Donnerstag bei der Auslosung zur Gruppenphase dabei. Galatasaray siegte mit 2:1 gegen Molde FK, der SC Braga behielt mit 1:0 bei Panathinaikos Athen die Oberhand und die Young Boys Bern gewannen 3:0 gegen Maccabi Haifa. Damit sind nun noch drei Plätze im Teilnehmerfeld offen.

Die ersten beiden Töpfe stehen schon fest

In Topf eins befinden sich die Lose von Manchester City (England), FC Sevilla, FC Barcelona (beide Spanien), SSC Neapel (Italien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Benfica Lissabon (Portugal), Feyenoord Rotterdam (Niederlande) und dem FC Bayern.



In Topf zwei sind Real Madrid, Atlético Madrid (beide Spanien), Manchester United, FC Arsenal (beide England), Inter Mailand (Italien), FC Porto (Portugal), Borussia Dortmund und RB Leipzig dabei. In den Töpfen drei und vier kann es je nach Ausgang der Playoffs noch Änderungen geben. Klar ist: Der 1. FC Union Berlin startet in Topf vier, trifft also auf drei nominell stärkere Gegner.

Sechs Mannschaften fehlen noch im Teilnehmerfeld

26 Mannschaften von insgesamt 32 Teilnehmern – darunter der 1. FC Union Berlin – haben sich schon sicher für die Gruppenphase qualifiziert. In den Rückspielen der Playoffs entscheidet sich am Dienstag und Mittwoch , wer das Teilnehmerfeld ab dem 19. September komplettiert.

⌛️ Play-off deciders...



🧐 Who will reach the group stage?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2023

1. FC Union Berlin nach Sieg in Darmstadt Tabellenführer

Etwas mehr als 48 Stunden vor der Auslosung erfreut man sich beim 1. FC Union Berlin noch immer an den Ereignissen des vergangenen Wochenendes. Mit 4:1 siegte die Mannschaft von Urs Fischer bei Aufsteiger Darmstadt 98 – und das sogar in Unterzahl. Königstransfer Robin Gosens traf doppelt, Kevin Behrens und Danilho Doekhi steuerten die weiteren Treffer bei. Lohn ist zumindest für eine Woche die Tabellenführung in der Bundesliga.