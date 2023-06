Nach Abschied vom 1. FC Union Berlin: Möhwald sucht jetzt in Belgien sein Glück

Kevin Möhwald, im Sommer 2021 von Werder Bremen zum 1. FC Union Berlin gewechselt, steht unmittelbar vor einem Wechsel zum belgischen Erstligisten KAS Eupen. Der 29-Jährige trifft dort auf Trainer Florian Kohfeldt, unter dem er in Bremen zu den Stammkräften zählte. Unter Union-Coach Urs Fischer kam der Mittelfeldspieler in den vergangenen Monaten hingegen gar nicht mehr zum Zug, schaffte es noch nicht mal in den Spieltagskader. Schon am letzten Spieltag hatte man sich in Köpenick vom gebürtigen Erfurter verabschiedet.

„Mit dem Wissen von heute würde ich die Entscheidung so nicht wieder treffen. Im letzten Jahr war die Saison schon ein Stück weit enttäuschend für mich. Ich habe nicht die Einsatzzeiten bekommen, die ich mir erhofft hatte. Da habe ich aber zumindest mal gespielt, in dieser Saison habe ich nicht eine Kader-Nominierung vorzuweisen“, hatte Möhwald schon im April dieses Jahres gesagt.

Lennart Moser ist schon da

Nun sucht er sein Glück also in Eupen, bei der Königlichen Allgemeinen Sportvereinigung, wo auch der ehemalige Unioner Lennart Moser unter Vertrag steht. In der vergangenen Saison hatte Eupen in der Jupiler Pro League, also der belgischen Ersten Liga, gerade noch so als Tabellenfünfzehnter den Abstieg verhindert. Kohfeldt ist nach Wolfgang Frank (2011/12), Stefan Krämer (2021/22) und Bernd Storck (2022) der vierte deutsche Trainer bei der KAS.