Bis vor Kurzem war ein Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für den 1. FC Union Berlin noch ein Spiel der anderen. Inzwischen ist das – wie so vieles – ein bisschen anders. Und das im Besonderen wegen Sommerzugang Robin Gosens und Spätaufsteiger Kevin Behrens, die von Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Einladung für die Länderspielreise in die Vereinigten Staaten erhalten hatten. Stellt sich aus Sicht eines Union-Berichterstatters also die spannende Frage, wie sich die beiden am Samstagabend (mitteleuropäischer Zeit) beim Freundschaftsspiel gegen die Auswahl der USA geschlagen haben.

Die Antwort für den einen lautet: ziemlich gut. Für den anderen lässt sich hingegen keine finden. Gosens durfte beim 3:1-Erfolg gegen die Nummer elf der Fifa-Weltrangliste von Beginn an ran, konnte sich nach einer durchwachsenen ersten Hälfte steigern, war Vorlagengeber zum 2:1-Führungstreffer und im Laufe der Partie immer präsenter. Behrens wiederum kam nicht zum Einsatz – was sich letztendlich nur schwerlich nachvollziehen lässt.

Das Drumherum mutete bei diesem Fußballspiel doch etwas seltsam an. Was bei der Wahl der Spielstätte allerdings auch nicht verwundern konnte. Das Pratt & Whitney Stadium in Hartford, der Hauptstadt des Bundesstaates Connecticut, wird nämlich für gewöhnlich für College-Football genutzt, für Spiele der UConn Huskies. Ein Stadion ohne Dach ist das, ein Stadion, bei dem der Parkplatz nicht nur als Parkplatz, sondern auch als Ort der Begegnung inklusive Barbecue wahrgenommen wird. Das ist für US-Amerikaner normal, für Europäer speziell – und irgendwie auch toll. Aber das soll ja nicht das Thema dieses Textes sein.

Groß trifft den Pfosten

In diesem Kontrastprogramm zu europäischen Sportevents war die deutsche Mannschaft vor 40.000 Zuschauern von Beginn an willens, ein Zeichen zu setzen. Gemäß eines offensiven Matchplans mit dementsprechend mutiger Aufstellung sollten die Gastgeber früh gestört und zu Fehlern gezwungen, zudem ein zielgerichtetes Umschaltspiel in Gang gebracht werden.

Das alles ließ sich auch gut an, führte in der elften Minute nach einem Angriff über Niclas Füllkrug und Florian Wirtz zu einem Abschluss von Pascal Groß, der für den erkrankten Joshua Kimmich in der Startelf stand. Groß, der ein gutes Spiel machte, zog auf Zuspiel von Wirtz aus 16 Metern ab, traf allerdings nur den Pfosten.

Zehn Minuten später eröffnete sich für Füllkrug nach einer unsauberen Abwehraktion der US-Amerikaner die Chance zur Führung, sein Schuss von der Strafraumgrenze war allerdings nur ein Schüsschen und deshalb kein Problem für Keeper Matt Turner. Auch in der 27. Minute ließ der Stürmer von Borussia Dortmund vor dem gegnerischen Tor die Konsequenz missen, als er nach einem geschickten Haken frei vor Turner stand, aber dem Schlussmann von Nottingham Forest Gelegenheit zu einer weiteren Parade gab.

Tah genehmigt Pulisic den Treffer zum 1:0

Und Gosens? Nun, der machte fleißig Meter um Meter, hatte aber zunächst nur wenig Einfluss auf die Partie. Bei einer Flanke rutschte ihm der Ball über den Spann, bei der einen oder anderen Offensivaktion war er nicht präzise genug. Und hin und wieder stand er auch in der Defensive nicht wirklich gut. Aber sein Moment sollte ja noch kommen.

Christian Pulisic (2.v.l.) erzielt das Tor zum 1:0 für die USA, André ter Stegen ist machtlos. Gamberini/dpa

Auch sein Pendant auf der rechten Abwehrseite, Jonathan Tah, hatte den einen oder anderen Wackler, trug letztlich eine Mitschuld am 0:1. Viel energischer hätte der Leverkusener in der 28. Minute zu Werke gehen müssen, als Christian Pulisic nach innen zog und schließlich aus 20 Metern André ter Stegen mit einem wohl platzierten Schuss überwinden konnte.

Nach ein paar Minuten der Verwirrung brachte die deutsche Elf allerdings ihre Offensiv-Qualitäten wieder zum Tragen. Jamal Musiala und Wirtz brachten sich zwischen den amerikanischen Reihen immer wieder in Position, Leroy Sané bekam nun auch öfter den Ball, um mit seinen Dribblings die gegnerische Abwehr in Bewegung bringen zu können. Ja, in der 39. Minute war der Bayern-Profi mit einem Dribbling, das bei Turner endete, maßgeblich am Ausgleichstreffer durch Abstauber Ilkay Gündogan beteiligt.

Füllkrug trifft im vierten Anlauf

Nach dem Wiederanpfiff wirkte das Spiel der deutschen Auswahl sogleich noch einen Tick stabiler und zwingender. Einerseits ließ sie weniger zu, andererseits erspielte sie sich regelmäßig Torchancen. Mit Füllkrug als Zielspieler, der in der 49. Minute nach Zuspiel seine dritte gute Möglichkeit vergab, in der 58. Minute aber doch noch jubeln durfte. Dank Gosens, der ihn an der Strafraumgrenze mit einem ganz feinen Direktpass in Position gebracht hatte. Das hatte er gebraucht, um an Sicherheit zu gewinnen, um sich wieder mehr zuzutrauen.



Schon drei Minuten später brachte Gosens über seine linke Seite einen weiteren Angriff ins Laufen. Wobei dieses Mal Füllkrug als finaler Passgeber in Erscheinung trat, Musiala schließlich als Torschütze.

Kevin Behrens (r.) singt die deutsche Nationalhymne. Schüler/Imago

Was folgte, war eine halbe Stunde Fußball, die von ständigen Wechseln gekennzeichnet war. Fast alle, die auf dem Spielberichtsbogen erfasst worden waren, durften jetzt ran, was dem Spiel nicht wirklich guttat. So aber kam der bei Union unter Vertrag stehende Brenden Aaronson ab der 66. Minute zu einem weiteren Länderspieleinsatz für die USA. Und auch Thomas Müller und der Stuttgarter Chris Führich durften noch mal etwas mitschwitzen. Nur Behrens blieb außen vor. Aber vielleicht schlägt die Stunde des 32-Jährigen ja am kommenden Mittwoch im Test gegen Mexiko.