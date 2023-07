Premier-League-Star für die Offensive: 1. FC Union Berlin buhlt um Aaronson

Auf der Liste der wertvollsten, von der renommierten Agentur Wasserman vertretenen Fußballprofis wird der US-Amerikaner Brenden Aaronson auf Platz neun geführt. Die Nummer eins ist Real Madrids fantastischer Mittelfeldspieler Federico Valverde mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro, die Nummer zwei Manchester Citys Nathan Aké (42 Millionen Euro), die Nummer drei Akés Teamkollege John Stones (40 Millionen).

Aaronson, dessen jüngerer Bruder Paxten bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, wird auf 25 Millionen Euro taxiert, nachdem er im Sommer vergangenen Jahres für etwas mehr als 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Leeds United gewechselt war und nach einem guten Start in eine Formkrise geriet und schließlich auch seinen Stammplatz verlor. So musste er zumeist als Ersatzspieler mit ansehen, wie die Peacocks in der Premier League im Ausgang der Saison Spiel um Spiel verloren und die Klasse nicht halten konnten.

Bis 2027 an Leeds gebunden

Das alles zeigt, in welchen Dimensionen sich der 1. FC Union Berlin bei der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive mittlerweile bewegt. Denn die Eisernen sind dem Magazin The Athletic zufolge drauf und dran, den 22 Jahre alten Aaronson unter Vertrag zu nehmen. Offenbar im Rahmen eines Leihgeschäfts, gleichwohl ohne eine vertraglich fixierte Kaufoption, wie das Magazin erfahren haben will. Transferinsider Fabrizio Romano berichtete derweil von ähnlichen Rahmenbedingungen. Der 29-fache US-Nationalspieler ist vertraglich noch bis Sommer 2027 an Leeds gebunden.

Wer sich einen Eindruck von Aaronsons Spiel verschaffen will, wird bei YouTube fündig. In diversen Videos ist dabei zu sehen, dass der junge Profi stets nach vorne denkt, leichtfüßig ins Dribbling geht, da und dort auftaucht, um seine Mitspieler mit mutigen Pässen in Position zu bringen. Zugleich geht er bei Ballverlusten seiner Mannschaft mit Verve ins Gegenpressing, scheut keinen Zweikampf, wenngleich es ihm dann doch noch ein wenig an Robustheit fehlt.

Dass Unions Kaderplaner Oliver Ruhnert in Absprache mit Trainer Urs Fischer nach so einem Spielertypen fahndet, wurde schon im Januar offenbar, als die Eisernen mit dem spanischen Könner Isco in Verhandlungen standen. Einer wie Aaronson könnte jedenfalls dabei helfen, den Ballbesitzfußball der Unioner zu verbessern.