Ist doch Wurst: In dieser Tabelle liegt der 1. FC Union Berlin hinter Hertha BSC

Es gibt tatsächlich noch eine Tabelle, in der der 1. FC Union Berlin weit hinter dem Stadtrivalen Hertha BSC liegt. Wobei die Eisernen das wohl verschmerzen können. Die Rede ist von der Rangliste der veganfreundlichsten Stadien der Fußballbundesliga, die von der Tierschutzorganisation Peta erstellt und nun veröffentlicht wurde.

Die Eisernen landen dabei in der Saison 2022/23 zusammen mit Hoffenheim 1899 auf dem letzten Platz, in diesem Fall auf Platz 15, weil gleich mehrere Plätze mehrfach vergeben wurden; beispielsweise Platz vier, auf dem sich RB Leipzig und eben Hertha BSC wiederfinden. Der Award für das veganfreundlichste Stadion geht in diesem Jahr wiederum an den FC Schalke 04. Die Königsblauen sind also nicht mehr nur Meister der Herzen, sondern Veggie-Meister vor Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05.

Wie man bei diesem Wettbewerb zu Punkten kam? Nun, auf der Peta-Homepage ist Folgendes zu lesen: „Bei der Bewertung wurde ausschließlich das Angebot an rein veganen Gerichten bewertet; Knabbereien wie Chips, Eis, Popcorn oder Schokoriegel wurden jedoch nicht berücksichtigt. Unsere Informationen bezüglich der gastronomischen Angebote basieren auf Rückmeldungen der Vereine bzw. ihrer Caterer. Analog zur Punktevergabe in der Liga wurde für Snacks wie Pommes frites oder Brezeln ein Punkt vergeben, für das Angebot höherwertiger veganer Gerichte wie Falafel-Wraps oder Nudelgerichte drei Punkte.“

Klubpräsident Zingler will nicht jedem Trend folgen

In Bezug auf das Stadion der Unioner heißt es: „Die Alte Försterei verzeichnet dieses Jahr einen Punkteabstieg von sechs auf vier Punkte, denn leider wurden der gedeckte Apfelkuchen und der Möhrenkuchen aus dem Angebot genommen. Fans können sich aber trotzdem satt essen – mit vegan gefülltem Fladenbrot mit Tofu und veganem Pesto. Obwohl Union Berlin den Stadtrivalen Hertha sportlich abgehängt hat, kann das Stadion vom veganen Angebot der Hertha noch einiges lernen.“

Nun gut, vielleicht orientiert sich der 1. FC Union Berlin beim Angebot von Backwerk einfach nur an der Nachfrage. Und in Sachen Wurst hat man sich bis auf Weiteres halt festgelegt. Man wolle nicht jedem Trend folgen, erklärte Klubpräsident Dirk Zingler im Januar 2022. Und: „Ich habe grundsätzlich nichts gegen vegane Würstchen, aber wir werden nicht jeden Wunsch erfüllen. Fußball bedeutet bei uns: Bratwurst, Bier, 90 Minuten Fußball.“