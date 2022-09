Die Eisernen feiern gegen Wolfsburg mit einem 2:0 ihren fünften Sieg in dieser noch jungen Bundesliga-Saison. Die Stimmen zum Spiel.

Timo Baumgartl: „Das heute habe ich mir in den letzten Monaten immer erträumt“

Robin Knoche und Timo Baumgartl fallen sich nach dem Spiel in die Arme.

Robin Knoche und Timo Baumgartl fallen sich nach dem Spiel in die Arme. imago/Behrendt

Sheraldo Becker (Stürmer Union Berlin): „Es war ein hartes Spiel gegen eine gute Mannschaft. Wir wussten, dass wir kämpfen müssen und das haben wir getan. Jetzt bin ich auch sehr müde, das war heute sehr anstrengend. Ich freue mich auch, dass ich dem Team mit meinem Tor helfen konnte. Wir kämpfen alle zusammen für unser Ziel.“

Timo Baumgartl (Abwehrspieler Union Berlin): „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben auch hinten kaum etwas zugelassen. Jeder von uns weiß, was er wann zu tun hat und das haben wir heute wieder gezeigt. Das heute habe ich mir in den letzten Monaten während der Chemo immer erträumt. Es war mein Lichtblick in der Zeit. Das ist auch für alle Menschen, die gegen den Krebs kämpfen. Wenn man die Hoffnung nicht aufgibt, kann man das schaffen.“

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): „Wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, ist das Resultat absolut in Ordnung. Kurz vor der Pause hatten wir auch ein wenig Glück, aber nach dem Wechsel waren wir sehr dominant. Alle haben es heute super gemacht, es war eine reife Leistung und das drei Tage nach dem Europapokalspiel in Portugal. Das war toll. Jetzt können wir kurz durchatmen und dann stehen intensive sechs Wochen bevor.“

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): „Wir haben es nicht angenommen, haben viel zu brav gespielt, waren in keinem Zweikampf. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Vorne haben wir zu wenig Durchschlagskraft. Wir müssen zusehen, dass wir mit mehr Leuten in den Strafraum kommen. Nur dann kann man auch Chancen kreieren.“